Погода на 28 марта 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 28 марта будет солнечной. Дожди ожидаются только в западных областях.

В западных регионах Украины столбики термометров будут показывать +7-10° днем и до +4° ночью. Но осадки ожидаются во всех областях.

В то же время в южных регионах синоптики прогнозируют от +10° до +15° днем, а ночью — до +4°. В восточных областях столбики термометров будут показывать до +11° днем, а минимальная температура ночью опустится до -1°.

В центральных и северных областях Украины, согласно прогнозам синоптиков, температура днем ​​будет составлять до +12°, а ночью опустится до +2-4°.

В Киеве 28 марта синоптики прогнозируют дождь. Днем столбики термометров покажут до +13°, ночью +2-4°.

Какой будет погода в апреле

Погода в Украине на протяжении апреля будет умеренной, теплые дни будут чередоваться с прохладными. По словам синоптика Укргидрометцентра, в начале второго месяца весны будет достаточно теплая погода.

А вот 3, 4 и 5 числа ожидается снижение температуры, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Поэтому следует ожидать, что прохладных дней в апреле будет больше.