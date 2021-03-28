Погода на 28 марта 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 28 марта будет солнечной. Дожди ожидаются только в западных областях.
В западных регионах Украины столбики термометров будут показывать +7-10° днем и до +4° ночью. Но осадки ожидаются во всех областях.
В то же время в южных регионах синоптики прогнозируют от +10° до +15° днем, а ночью — до +4°. В восточных областях столбики термометров будут показывать до +11° днем, а минимальная температура ночью опустится до -1°.
В центральных и северных областях Украины, согласно прогнозам синоптиков, температура днем будет составлять до +12°, а ночью опустится до +2-4°.
В Киеве 28 марта синоптики прогнозируют дождь. Днем столбики термометров покажут до +13°, ночью +2-4°.
Какой будет погода в апреле
Погода в Украине на протяжении апреля будет умеренной, теплые дни будут чередоваться с прохладными. По словам синоптика Укргидрометцентра, в начале второго месяца весны будет достаточно теплая погода.
А вот 3, 4 и 5 числа ожидается снижение температуры, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Поэтому следует ожидать, что прохладных дней в апреле будет больше.