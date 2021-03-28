11 932 новых случая Covid-19 за сутки. Такая статистика коронавируса в Украине по состоянию на утро 28 марта.
Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 1 644 063.
Из них выздоровели за последние 24 часа 3 343 пациента, умерли от последствий инфекции — 203.
Кроме того, за день госпитализировали 5 052 больных, провели 76 335 тестирований на коронавирус.
Среди новых больных 564 ребенка и 181 медработник.
С начала эпидемии выздоровели 1 300 625 украинцев, а умерли — 31 954.
Больше всего новых случаев за последние 24 часа зарегистрировано в Харьковской (1 150), Днепропетровской (1 083) и Львовской (905) областях.
Количество новых случаев и прививок в регионах:
- г. Киев — 374 случая/389 прививок;
- Винницкая область — 433 случая/160 прививок;
- Волынская область — 185 случаев/50 прививок;
- Днепропетровская область – 1 083 случая/360 прививок;
- Донецкая область — 841 случай/220 прививок;
- Житомирская область — 791 случай/150 прививок;
- Закарпатская — 271 случай/70 прививок;
- Запорожская область — 310 случаев/130 прививок;
- Ивано-Франковская область — 307 случаев/377 прививок;
- Киевская область — 769 случаев/320 прививок;
- Кировоградская область — 173 случая/70 прививок;
- Луганская область — 38 случаев 130 прививок;
- Львовская область — 905 случаев/60 прививок;
- Николаевская область — 398 случаев/160 прививок;
- Одесская область — 565 случаев/40 прививок;
- Полтавская область — 174 случая/400 прививок;
- Ровенская область — 296 случаев/150 прививок;
- Сумская область — 562 случая/120 прививок;
- Тернопольская область — 457 случаев/70 прививок;
- Харьковская область – 1 150 случаев/120 прививок;
- Херсонская область — 191 случай/540 прививок;
- Хмельницкая область — 676 случаев/170 прививок;
- Черкасская область — 253 случая/160 прививок;
- Черновицкая область — 407 случаев/160 прививок;
- Черниговская область — 323 случая/40 прививок.
Коронавирус в Украине 27 марта
27 марта Covid-19 в Украине обнаружили еще у 17 424 человек. С начала пандемии количество инфицированных достигло 1 614 707.
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