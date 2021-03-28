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Валентина Летяк |

Более 5 тыс. госпитализированных за сутки: статистика Covid-19 в Украине на 28 марта

11 932 новых случая Covid-19 за сутки. Такая статистика коронавируса в Украине по состоянию на утро 28 марта.

коронавірус в україні

Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 1 644 063.

Из них выздоровели за последние 24 часа 3 343 пациента, умерли от последствий инфекции — 203.

Кроме того, за день госпитализировали 5 052 больных, провели 76 335 тестирований на коронавирус.

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Среди новых больных 564 ребенка и 181 медработник.

С начала эпидемии выздоровели 1 300 625 украинцев, а умерли — 31 954.

Больше всего новых случаев за последние 24 часа зарегистрировано в Харьковской (1 150), Днепропетровской (1 083) и Львовской (905) областях.

Количество новых случаев и прививок в регионах:

  • г. Киев — 374 случая/389 прививок;
  • Винницкая область — 433 случая/160 прививок;
  • Волынская область — 185 случаев/50 прививок;
  • Днепропетровская область – 1 083 случая/360 прививок;
  • Донецкая область — 841 случай/220 прививок;
  • Житомирская область — 791 случай/150 прививок;
  • Закарпатская — 271 случай/70 прививок;
  • Запорожская область — 310 случаев/130 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 307 случаев/377 прививок;
  • Киевская область — 769 случаев/320 прививок;
  • Кировоградская область — 173 случая/70 прививок;
  • Луганская область — 38 случаев 130 прививок;
  • Львовская область — 905 случаев/60 прививок;
  • Николаевская область — 398 случаев/160 прививок;
  • Одесская область — 565 случаев/40 прививок;
  • Полтавская область — 174 случая/400 прививок;
  • Ровенская область — 296 случаев/150 прививок;
  • Сумская область — 562 случая/120 прививок;
  • Тернопольская область — 457 случаев/70 прививок;
  • Харьковская область – 1 150 случаев/120 прививок;
  • Херсонская область — 191 случай/540 прививок;
  • Хмельницкая область — 676 ​​случаев/170 прививок;
  • Черкасская область — 253 случая/160 прививок;
  • Черновицкая область — 407 случаев/160 прививок;
  • Черниговская область — 323 случая/40 прививок.

Коронавирус в Украине 27 марта

27 марта Covid-19 в Украине обнаружили еще у 17 424 человек. С начала пандемии количество инфицированных достигло 1 614 707.

Подробную статистику коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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