11 932 новых случая Covid-19 за сутки. Такая статистика коронавируса в Украине по состоянию на утро 28 марта.

Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 1 644 063.

Из них выздоровели за последние 24 часа 3 343 пациента, умерли от последствий инфекции — 203.

Кроме того, за день госпитализировали 5 052 больных, провели 76 335 тестирований на коронавирус.

Среди новых больных 564 ребенка и 181 медработник.

С начала эпидемии выздоровели 1 300 625 украинцев, а умерли — 31 954.

Больше всего новых случаев за последние 24 часа зарегистрировано в Харьковской (1 150), Днепропетровской (1 083) и Львовской (905) областях.

Количество новых случаев и прививок в регионах:

г. Киев — 374 случая/389 прививок;

Винницкая область — 433 случая/160 прививок;

Волынская область — 185 случаев/50 прививок;

Днепропетровская область – 1 083 случая/360 прививок;

Донецкая область — 841 случай/220 прививок;

Житомирская область — 791 случай/150 прививок;

Закарпатская — 271 случай/70 прививок;

Запорожская область — 310 случаев/130 прививок;

Ивано-Франковская область — 307 случаев/377 прививок;

Киевская область — 769 случаев/320 прививок;

Кировоградская область — 173 случая/70 прививок;

Луганская область — 38 случаев 130 прививок;

Львовская область — 905 случаев/60 прививок;

Николаевская область — 398 случаев/160 прививок;

Одесская область — 565 случаев/40 прививок;

Полтавская область — 174 случая/400 прививок;

Ровенская область — 296 случаев/150 прививок;

Сумская область — 562 случая/120 прививок;

Тернопольская область — 457 случаев/70 прививок;

Харьковская область – 1 150 случаев/120 прививок;

Херсонская область — 191 случай/540 прививок;

Хмельницкая область — 676 ​​случаев/170 прививок;

Черкасская область — 253 случая/160 прививок;

Черновицкая область — 407 случаев/160 прививок;

Черниговская область — 323 случая/40 прививок.

Коронавирус в Украине 27 марта

27 марта Covid-19 в Украине обнаружили еще у 17 424 человек. С начала пандемии количество инфицированных достигло 1 614 707.

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