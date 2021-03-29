Погода в Украине в последнюю неделю марта – начале апреля порадует весенним теплом, однако в отдельные дни возможны осадки.
Погода в понедельник, 29 марта
В первый день недели в Украине будет солнечно только на Западе и в Харьковской области. На остальной территории синоптики прогнозируют дожди.
Столбики термометров днем поднимутся до +11°. Холоднее всего будет ночью на Западе – до -3°.
Погода в вторник, 30 марта
Во вторник в Украине пройдут дожди на Западе и на Юге.
Теплее всего будет в Волынской и Львовской областях. Там синоптики обещают до +14° днем.
Холодная ночь будет в Харьковской и Луганской областях – до -3°.
Погода в среду, 31 марта
В среду в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидаются дожди в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Черновицкой и Винницкой областях. На Закарпатье будет облачно. На остальной территории страны – солнечно.
На Западе температура воздуха днем прогреется до +17°. Там будет и теплее ночью – до +7°.
Погода в четверг, 1 апреля
В первый день апреля будет солнечно везде, кроме Волынской, Ровенской, Львовской и Тернопольской областей. Там, по прогнозу Укргидрометцентра, днем будут идти дожди.
Но, несмотря на осадки, столбики термометров поднимутся до +18°.
Во всех остальных регионах синоптики обещают до +14 – +16°.
Погода в пятницу, 2 апреля
В этот день в стране осадков следует ожидать на Севере и Западе. Солнечно будет на Западе, местами в Центре и на Юге.
В западных областях по сравнению с 1 апреля, станет немного прохладнее, тогда как на Востоке прогнозируют до +16°.
Погода в Украине в апреле 2021 года
В течение апреля 2021 года теплые дни будут чередоваться с прохладными, но последних во второй месяц весны все-таки будет больше.
В начале апреля будет достаточно теплая погода, а вот 3, 4 и 5 числа ожидается снижение температуры, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.
Подробнее о том, какой будет погода в Украине в апреле 2021 года, читайте в материале Фактов ICTV.