Погода в Украине в последнюю неделю марта – начале апреля порадует весенним теплом, однако в отдельные дни возможны осадки.

Погода в понедельник, 29 марта

В первый день недели в Украине будет солнечно только на Западе и в Харьковской области. На остальной территории синоптики прогнозируют дожди.

Столбики термометров днем ​​поднимутся до +11°. Холоднее всего будет ночью на Западе – до -3°.

Погода в вторник, 30 марта

Во вторник в Украине пройдут дожди на Западе и на Юге.

Теплее всего будет в Волынской и Львовской областях. Там синоптики обещают до +14° днем.

Холодная ночь будет в Харьковской и Луганской областях – до -3°.

Погода в среду, 31 марта

В среду в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидаются дожди в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Черновицкой и Винницкой областях. На Закарпатье будет облачно. На остальной территории страны – солнечно.

На Западе температура воздуха днем ​​прогреется до +17°. Там будет и теплее ночью – до +7°.

Погода в четверг, 1 апреля

В первый день апреля будет солнечно везде, кроме Волынской, Ровенской, Львовской и Тернопольской областей. Там, по прогнозу Укргидрометцентра, днем ​​будут идти дожди.

Но, несмотря на осадки, столбики термометров поднимутся до +18°.

Во всех остальных регионах синоптики обещают до +14 – +16°.

Погода в пятницу, 2 апреля

В этот день в стране осадков следует ожидать на Севере и Западе. Солнечно будет на Западе, местами в Центре и на Юге.

В западных областях по сравнению с 1 апреля, станет немного прохладнее, тогда как на Востоке прогнозируют до +16°.

Погода в Украине в апреле 2021 года

В течение апреля 2021 года теплые дни будут чередоваться с прохладными, но последних во второй месяц весны все-таки будет больше.

В начале апреля будет достаточно теплая погода, а вот 3, 4 и 5 числа ожидается снижение температуры, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

Подробнее о том, какой будет погода в Украине в апреле 2021 года, читайте в материале Фактов ICTV.