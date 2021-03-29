Праздники в апреле 2021 в Украине (СПИСОК)

Второй месяц весны пестрит разнообразными профессиональными праздниками и социально важными датами, но на дополнительные выходные в апреле рассчитывать не стоит.
Факты ICTV собрали для вас полный список важных дат в этом месяце.
Перечень праздников в апреле 2021:
- 1 апреля — День смеха
- 2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги
- 4 апреля — День геолога, Международный день просвещения по вопросам минной опасности, Международный день интернета, День веб-мастера
- 7 апреля — Всемирный день здоровья, Благовещение Пресвятой Богородицы
- 8 апреля — Международный день цыган
- 11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
- 12 апреля — День работников ракетно-космической отрасли Украины, Всемирный день авиации и космонавтики
- 14 апреля — День ГАИ МВД Украины
- 15 апреля — День уголовного розыска
- 17 апреля — День окружающей среды
- 18 апреля — Международный день памятников и выдающихся мест
- 21 апреля — Международный день секретаря
- 23 апреля — Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога
- 26 апреля — Всемирный день интеллектуальной собственности, Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф
- 28 апреля — Всемирный день охраны труда
- 29 апреля — Международный день танца
Церковный календарь
Если вы придерживаетесь религиозных традиций и отмечаете важные православные праздники, Факты ICTV собрали для вас календарь церковных праздников на апрель 2021 года.