Что такое NFT и как его создать

В мире с февраля 2021 года популярности набирают NFT-токены. Что такое NFT, а также, как можно заработать на новой технологии — рассказывают Факты ICTV.

Аббревиатура NFT (Non Fungible Token) расшифровывается как невзаимозаменяемый токен. Смею предполагать, что вам это ни о чем не сказало.

Начнем с простого: токеном можно назвать своеобразный сертификат на владение какой‑то цифровой ценностью. Токен — цифровой эквивалент чего-то физического. Вообще токены используются в технологии блокчейн, на которой и строятся криптовалюты, в частности биткоин. Однако крипта взаимозаменяемая. Вы можете обменять один биткоин на другой и все равно останетесь с тем же, что и сначала.

Поэтому уникальность NFT кроется именно в невзаимозаменяемости. То есть если вы получаете такой токен (цифровой код), то он не может быть заменен чем‑то другим. Если объяснять на пальцах, то, например, у вас есть ваша любимая черная кошка Муся с рыжим пятном на мордочке — это “уникальный токен”, ведь именно такой, как она, нет нигде в мире.

Ценностью в случае с NFT может выступать любой цифровой контент: картинка, файл, трек, пост в соцсети.

NFT позволит отцифровывать и физические ценности, такие как картины. Токеном может стать даже ваш мозг, если его, конечно, отцифруют.

Сожжение картины Бэнкси

Американская компания Injective Protocol выкупила работу тайного художника Бэнкси за $95 тыс. и сожгла ее в прямом эфире. В этот же момент с помощью блокйчена картину превратили в NFT-токен.

Речь идет о копии произведения Бэнкси под названием Morons. Купили картину у нью-йоркской картинной галереи Taglialatella.

Morons — произведение, по иронии судьбы, высмеивает коллекционеров, которые тратят огромные деньги на предметы искусства.

Сожженная картина — это одна из 500 копий оригинала. Она имела подпись художника и сертификат Pest Control (единственная организация, подтверждающая авторство Бэнкси, — Ред.).

Продажа поста в Twitter

Основатель Twitter Джек Дорси выставил на аукцион свой первый твит в формате NFT.

Публикацию он сделал 15 лет назад, в день основания микроблога.

Деньги он обещает направить на благотворительность.

Каждый день: Первые 5000 дней

Цифровой коллаж Beeple Каждый день: Первые 5000 дней продали на аукционе Christie’s больше чем за $69 млн.

Художник с 2007 года каждый день создавал по одному рисунку. Все пять тысяч работ он объединил в коллаж. Сначала он хотел продать его за $100.

