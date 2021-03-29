Что такое NFT и как его создать

В мире с февраля 2021 года популярности набирают NFT-токены. Что такое NFT, а также, как можно заработать на новой технологии — рассказывают Факты ICTV.

Что такое NFT

Аббревиатура NFT (Non Fungible Token) расшифровывается как невзаимозаменяемый токен. Смею предполагать, что вам это ни о чем не сказало.

Начнем с простого: токеном можно назвать своеобразный сертификат на владение какой‑то цифровой ценностью. Токен — цифровой эквивалент чего-то физического. Вообще токены используются в технологии блокчейн, на которой и строятся криптовалюты, в частности биткоин. Однако крипта взаимозаменяемая. Вы можете обменять один биткоин на другой и все равно останетесь с тем же, что и сначала.

Поэтому уникальность NFT кроется именно в невзаимозаменяемости. То есть если вы получаете такой токен (цифровой код), то он не может быть заменен чем‑то другим. Если объяснять на пальцах, то, например, у вас есть ваша любимая черная кошка Муся с рыжим пятном на мордочке — это “уникальный токен”, ведь именно такой, как она, нет нигде в мире.

Ценностью в случае с NFT может выступать любой цифровой контент: картинка, файл, трек, пост в соцсети.

NFT позволит отцифровывать и физические ценности, такие как картины. Токеном может стать даже ваш мозг, если его, конечно, отцифруют.

Самые громкие сделки с NFT

Сожжение картины Бэнкси

Американская компания Injective Protocol выкупила работу тайного художника Бэнкси за $95 тыс. и сожгла ее в прямом эфире. В этот же момент с помощью блокйчена картину превратили в NFT-токен.

Речь идет о копии произведения Бэнкси под названием Morons. Купили картину у нью-йоркской картинной галереи Taglialatella.

Morons — произведение, по иронии судьбы, высмеивает коллекционеров, которые тратят огромные деньги на предметы искусства.

Сожженная картина — это одна из 500 копий оригинала. Она имела подпись художника и сертификат Pest Control (единственная организация, подтверждающая авторство Бэнкси, — Ред.).

Продажа поста в Twitter

Основатель Twitter Джек Дорси выставил на аукцион свой первый твит в формате NFT.

Публикацию он сделал 15 лет назад, в день основания микроблога.

Деньги он обещает направить на благотворительность.

Каждый день: Первые 5000 дней

Цифровой коллаж Beeple Каждый день: Первые 5000 дней продали на аукционе Christie’s больше чем за $69 млн.

Художник с 2007 года каждый день создавал по одному рисунку. Все пять тысяч работ он объединил в коллаж. Сначала он хотел продать его за $100.

was on CNBC this morning to talk about the sale and what it means for digital art and NFT’s in general a href=”https://t.co/aqYKaszrTr”>https://t.co/aqYKaszrTr — beeple (@beeple) March 12, 2021

Где хранятся NFT

Большинство таких токенов — часть блокчейна Ethereum. Для тех, кто не в курсе, блокчейн — это своеобразная учетная запись в виде цепочки блоков, в которых хранятся записи о сделках, совершенных внутри расположенной на многих компьютерах одновременно базы данных. Если еще более просто, то это база данных, где хранится информация обо всех монетках цифровой валюты.

Ethereum — это криптовалюта, но ее блокчейн поддерживает и работу с NFT.

Но уже появились и альтернативы NFT от Ethereum.

Как начать работать с NFT

Художники, которые хотят начать работать с NFT-токенами, могут воспользоваться площадками Rarible или OpenSea. На них также можно приобрести и токены других авторов.

OpenSea создает NFT только когда на него уже есть покупатель.

А вот Rarible же создает NFT-токен сразу во время загрузки работы и взимает комиссию с ее автора.

Clubhouse — новый тренд в сети

Также вначале 2021 года в сети активно обсуждают новую социальную сеть Clubhouse. Однако попасть в нее без приглашения нельзя, а это породило множество мифов о соцсети.

Что такое Clubhouse, как там общаться, а также, кто там уже зарабатывает — читайте на Фактах ICTV.