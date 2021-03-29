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Факты / Lifestyle
Оксана Доротюк |

Месяц достижений в работе и любви: гороскоп на апрель для всех знаков зодиака

Первая половина апреля будет очень активной. Основная причина, лежащая в основе выбора действий и поступков человека — независимость и ясность действий.

Месяц достижений в работе и любви: гороскоп на апрель для всех знаков зодиака

Многие люди не склонны к тщательному анализу ситуации, принимают быстрые решения, не обращая внимания на последствия. Людей влекут противоборство и вызов, стремятся к соперничеству, идут на риск там, где обычно не отважились бы.

Чтобы свести к минимуму возможные неприятности, необходимо расставить приоритеты и сконцентрироваться на деле. Работа не может принести плоды без предварительного и тщательного обдумывания необходимых средств и путей достижения желаемого результата.

В третьей декаде месяца многие люди будут обращаться к более спокойному миру надежности, не склонны будут конфликтовать, испытывать спокойствие после бури мыслей и эмоций.

Вспыльчивость и импульсивность сменяются невозмутимостью и рассудительностью. Укрепление, объединение, сплочение групп, организаций, движений – основные мотивы. Появятся крупные проекты, которые требуют больше времени, но принесут более значительную выгоду. Ключевые слова периода – это терпение и упорство. Основное желание – достичь эмоционального и материального комфорта.

Подробный гороскоп на апрель 2021 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп на апрель 2021 для всех знаков зодиака

Овен

Благоприятный месяц, однако, часто недостает сосредоточенности, можете не закончить свою работу в назначенное время, из-за чего есть риск потерять материальные возможности. Обстоятельства складываются таким образом, что нужно изменяться соответственно обстоятельствам, приспосабливаться.

Для вас могут быть характерны также поверхностность и недостаток концентрации, легкая отвлекаемость, резкость и агрессивность, а также неуступчивость в спорах. Гибкость, дипломатические способности, обилие контактов и общения – основа успеха в этот период. Ваше развитие происходит через взаимодействие с другими людьми.

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Телец

Внешняя уверенность и спокойствие притягивает к вам внимание со стороны других людей. У вас есть все возможности, чтобы смягчить противоречия и обрести гармонию в контактах с окружающими.

Вам удается лавировать, соизмерять свою волю с потребностями других. В этот период вы сильны, но не назойливы, у вас многое получается, некоторые цели достигаются. Успешна общественная деятельность, обретаете полезные связи, покровителей. Происходит укрепление финансового положения. Обретаете популярность у представителей противоположного пола. Возможны перемены в любви, что нередко приводит к стрессовым ситуациям, но для вас благоприятно все новое.

Близнецы

Склонны к импульсивному принятию решений, стремитесь увлечь собеседника, внушив ему свои идеи, хотя это не всегда выходит. Мысли возникают внезапно и захватывают вас целиком.

Вы способны за короткое время проделать колоссальную работу по переработке и осмыслению информации. Старайтесь вникать в суть происходящего, углубленно изучать вопросы. Не благоприятное время для публичных выступлений, так как вас сложно понять другим людям в этот период из-за склонности излагать все не очень последовательно. Однако, период благоприятен для самостоятельной работы, за короткий срок вы способны сделать очень много и обойти конкурентов.

Гороскоп на апрель 2021 для всех знаков зодиака

Рак

Переоценка своих возможностей приводит к перенапряжению сил, неэкономному расходованию энергии. Поэтому в течение месяца может быть нервное истощение, физическое переутомление и повышение температуры. Интеллекту свойственна быстрота обработки мысли, но при этом недостаточная тщательность ее оформления и излишняя прямолинейность.

Лучше всего в это время избегать всяких контактов. Происходит проверка на прочность личных и деловых отношений. Однако, для вас характерна острая наблюдательность и умение найти слабые места в логике оппонента. Все тайное становится явным, вы легко сможете разоблачить и предотвратить неприятность.

Лев

Успех и удачу в первой половине апреля используйте с максимальной пользой. Решительность, быстрота мысли и сообразительность сделают вас победителем в спорах. Время подходит для углубленного изучения иностранных языков, планирования ближних поездок и дальних путешествий.

Удается влиять на большие коллективы людей, охотно, четко, без излишней робости выражаете свои идеи и мнения. Вторая половина апреля достаточно напряженная, вам не хватает времени ни на что, партнеры подводят. Появляется склонность идти против мнения большинства, что может привести к потере репутации и финансовым неприятностям.

Дева

У вас появляются свежие, оригинальные идеи и немало энтузиазма для всего нового и неиспробованного. Но как только новизна пропадает, вас начинает интересовать другая новая идея или тема.

Хорошее время для романтических отношений, планирования совместного будущего, решения жилищных вопросов. Если вы хотите, чтобы окружающие заметили в вас задатки лидера, пришла пора самостоятельно смоделировать ситуацию, которая позволит продемонстрировать эти черты.

Ситуации дадут вам повод гордиться собой. Вы для всех будете желанным гостем и радушным хозяином. Это отличное время для заключения официальных союзов, установления партнерских и прочих взаимоотношений.

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Весы

Главную роль в это время играют материальные ценности, способные обеспечить комфорт, уют и дающие материальную базу. Для бизнеса и финансовых дел это благоприятное время. В партнерских отношениях также царит стабильность, старые отношения укрепляются, новые знакомства заводятся осмотрительно. Так как в эти дни возрастает потребность непосредственного, физического контакта с любимым человеком.

Очень благоприятное время для любви, ухаживаний и для того, чтобы порадовать любимых дорогими подарками, изысканными угощениями – все это будет оценено по достоинству. Лучше не давать повода для ревности и не испытывать чувства партнера на крепость.

Скорпион

Личное обаяние, физическая привлекательность или оба этих свойства находятся в центре внимания. Окружающие находят вас более привлекательным и обаятельным, чем вы ощущаете себя сами. Партнеры и другие союзники смогут оказать вам поддержку, а вы, в свою очередь, должны внести свой вклад в совместные проекты.

В это время романтика станет неотъемлемой частью вашей жизни. К негативным аспектам этого периода относятся чрезмерная снисходительность к своим слабостям и усиленная погоня за удовольствиями. Чувственная сторона жизни становится более заметной. Если вы занимаете какой-нибудь руководящий пост, можно ожидать общего недовольства со стороны подчиненных.

Гороскоп для всех знаков зодиака

Стрелец

В целом благоприятный месяц, однако, обстоятельства складываются таким образом, что необходимо заставляют пересматривать условия соглашений.

В это время все воспринимается гораздо глубже и серьезней. Все дела, касающиеся любви и брака, станут более тесными и стабильными. Благоприятный период для обзаведения собственным домом и собственным хозяйством, а также благоприятное время для заключения договоров и различных союзов.

Активизируется творческая сила, вы достигнете признания и получите поощрение. Сфера воздействия сильно расширится, новые проекты получат темп, профессиональный или деловой подъем произойдет намного легче, чем в другие периоды.

Козерог

Благоприятный период для денежных оборотов, продажи и покупок, финансовых сделок и денежных инвестиций. Можно получить новое назначение или новую должность. Большая возможность творческого, профессионального самовыражения.

Широко применяйте полученные знания и навыки, собственный жизненный опыт и мудрость поколений. Вы можете рассчитывать на помощь начальства, влиятельных лиц, официальных и правоохранительных органов. Смело занимайтесь лекторской, издательской деятельностью, проведите рекламные мероприятия. У вас все возможности удачно решить юридические вопросы. Заключайте сделки, подписывайте контракты.

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Водолей

Удачно складываются, гармонизируются любовные и семейные отношения. Вы вступаете в желательное с обеих сторон взаимодействие со старшими родственниками. Период благоприятен для развивающих занятий с детьми, для помощи им в образовании, при поступлении в вуз.

Удовлетворение приносит хобби и разумные развлечения. Это период счастья и процветания, требующий все же приложения некоторых усилий с вашей стороны. Подходит для любовных объяснений, помолвки, бракосочетания. Возможно появление новых романтических связей и любовных привязанностей. Наметьте важные выступления, командировки. Благоприятны связи с иностранцами, вложения в зарубежные проекты.

Рыбы

В течение этого периода ощущаете внутреннюю свободу, испытываете чувство радости и уверенности в себе. Апрель благоприятен для привлечения внимания к своим делам светских особ и влиятельных лиц, разговоров о повышении зарплаты. От них можно ожидать понимания, помощи и поддержки, в том числе материальной и финансовой. Не исключено завязывание служебных романов.

Ваше добросердечие и возросший оптимизм позволит вам оптимально решить многие производственные и коммерческие проблемы. Более удачно складываются деловые отношения с противоположным полом. В течение месяца сможете решить большинство важных деловых вопросов.

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