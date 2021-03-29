Презентация Xiaomi — новые смартфоны, характеристики и цена

29 марта Xiaomi провели грандиозную презентацию своих новых гаджетов, в частности долгожданной линейки смартфонов Xiaomi Mi 11, Факты ICTV расскажут вам о каждом телефоне.

Флагманская линейка Mi 11 насчитывает четыре гаджета — Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra и Mi 11 Lite 5G.

Первая, базовая модель Xiaomi Mi 11 была представлена ​​еще в конце 2020 года.

Все они имеют чрезвычайные камеры, которые позволяют снимать видео и делать качественные снимки даже при плохом освещении.

Они также оборудованы технологией стабилизации камеры OIS, которая помогает уменьшать тряску изображения при нестабильном положении камеры.

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Xiaomi Mi 11 Pro имеет три цвета на выбор: зеленый, светло фиолетовый и черный, а также защищен новейшей технологией IP68, которая позволяет погружать гаджет в воду и делать фото даже там.

Аккумулятор Xiaomi Mi 11 Pro имеет мощность 5 тыс. мА, а цена гаджета стартует от $ 760.

Все смартфоны линейки также оборудованы системой кинематографического звучания и функцией проводной и беспроводной турбозарядки.

Эта функция позволяет зарядить гаджет до 100% меньше чем за 40 минут.

Далее разработчики рассказали про новинку — Xiaomi Mi 11 Ultra, представленную в черном и белом цветах.

Телефон имеет три основных камеры, которые в сочетании дают сверхвысокое качество изображения. По словам разработчиков, гаджет может посоревноваться с профессиональными камерами.

Аккумулятор также имеет мощность 5 тыс. мА, а заряжать телефон можно еще быстрее, чем предыдущую модель.

Но главное отличие Xiaomi Mi 11 Ultra — это второй дисплей на задней панели, с помощью которого можно делать селфи и смотреть некоторую информацию при заблокированном смартфоне.

Цена за уникальную новинку стартует с $900.

Следующий смартфон в линейке — Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Этот смартфон подойдет для тех, кто не любит громоздких гаджетов, ведь его вес составляет всего 159 г.

Батарея немного уступает в мощности и содержит 4250 мА.

Зато именно этот смартфон имеет целых шесть вариаций цветов: черный, белый, лимонный, светло-зеленый, голубой и нежно-розовый.

Также он является более бюджетным, цена стартует с $350.

Линейка Redmi Note 10

В начале марта компания Xiaomi провела презентацию серии смартфонов Redmi Note 10, в которую вошли четыре гаджеты.

Все о Redmi Note 10 Redmi Note 10 Pro и другие смартфоны читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Xiaomi Ukraine

Фото: Xiaomi Ukraine, Voice