PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

В Украину возвращаются дожди: погода на 29 марта (КАРТА)

В Украине 29 марта ожидается достаточно переменчивая погода.

pogoda

В западных регионах страны будет солнечная погода. Температура днем 9°…11°, ночью -3°…-1°.

На Севере синоптики прогнозируют дожди. Днем 9°…11°, ночью 1°…4°.

В центральных и южных областях ожидаются осадки. Столбики термометров покажут 9°…12° днем и 0°…4° ночью.

Читайте
Мороз в апреле и похолодание в мае: какой будет погода весной 2021

На Востоке страны также дожди. Температура днем 8°…11°, ночью -1°…2°.

Погода на 29 марта 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине на апрель 2021

В первой декаде апреля солнечно, местами до +12, значительных осадков не ожидается. Однако под конец месяца возможны заморозки. Ночью температура может падать до -2 градусов.

Подробный прогноз погоды на апрель 2021 — на Фактах ICTV.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка