Погода на 29 марта 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В Украине 29 марта ожидается достаточно переменчивая погода.

В западных регионах страны будет солнечная погода. Температура днем 9°…11°, ночью -3°…-1°.

На Севере синоптики прогнозируют дожди. Днем 9°…11°, ночью 1°…4°.

В центральных и южных областях ожидаются осадки. Столбики термометров покажут 9°…12° днем и 0°…4° ночью.

На Востоке страны также дожди. Температура днем 8°…11°, ночью -1°…2°.

Погода в Украине на апрель 2021

В первой декаде апреля солнечно, местами до +12, значительных осадков не ожидается. Однако под конец месяца возможны заморозки. Ночью температура может падать до -2 градусов.

Подробный прогноз погоды на апрель 2021 — на Фактах ICTV.