PayPal разрешила клиентам в США оплачивать товары криптовалютой

Международная электронная платежная система PayPal Holdings разрешила своим американским клиентам оплачивать покупки несколькими криптовалютами.

Клиенты платежной системы в США могут рассчитываться электронной валютой из кошельков PayPal уже с 30 марта.

Благодаря нововведенной функции Checkout with Crypto платежной системы пользователи смогут оплатить товары рядом криптовалют. Среди них — биткоин, лайткоин, эфир и биткоин-кэш.

В то же время платежная система PayPal не будет взимать денежную комиссию за оплату товара криптовалютами.

Какие товары можно оплатить биткоинами

За электрокары американской автомобильной компании Tesla теперь можно рассчитаться биткоинами.

По словам генерального директора компании Илона Маска, такая возможность пока будет лишь в США, однако со временем ее распространят на другие страны.

Источник: PayPal