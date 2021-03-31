SpaceX сформировала первый в истории коммерческий экипаж для полета на орбиту

Компания SpaceX сформировала экипаж для миссии Inspiration 4, состоящий полностью из гражданских лиц.

На пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX полетят четыре человека. Командиром корабля будет бизнесмен Джаред Айзекман, который профинансировал эту миссию.

Состав экипажа Crew Dragon:

Джаред Айзекмана — 38 лет, основатель и глава компании Shift4 Payments;

Хейли Ансер — 29 лет, ассистент врача в госпитале St. Jude Children’s Research Hospital;

Крис Семброски — 41 год, ветеран Военно-воздушных сил США, который работает на авиапроизводителя Lockheed Martin;

Сиан Проктор — предприниматель, педагог и обученный пилот.

Meet the Inspiration4 crew, set to launch in SpaceX’s Dragon capsule no earlier than Sept. 15: Jared Isaacman – Commander & benefactor

Hayley Arceneaux – Medical officer

Dr. Sian Proctor – Pilot

Chris Sembroski – Mission specialist Read more: https://t.co/kvYmSj7PHT pic.twitter.com/eT1LabC0V9 — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) March 30, 2021

Айзекман планирует использовать этот полет в космос, чтобы собрать пожертвования в размере $200 млн для детской больницы St. Jude Children’s Research Hospital в Мемфисе (штат Теннесси), которая специализируется на лечении детских заболеваний, в частности, онкологических.

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Членом экипажа мог стать любой, кто сделает самую пожертвование для детской больницы. Сейчас уже удалось собрать около $113 млн. Семброски и Проктор были выбраны компанией Shift4 Payments за предоставление большой помощи в кампании по сбору пожертвований.

Экипаж проведет в космосе как минимум несколько суток, находясь на орбите Земли на корабле Crew Dragon. Команда пролетит на высоте 539 км над Землей.

Первые туристы, которые отправятся на МКС на Crew Dragon

Американская частная компания Axiom Space назвала имена первых космических туристов, которые отправятся на Международную космическую станцию ​​(МКС) на корабле Crew Dragon компании SpaceX.

В первую в истории миссию с экипажем, которая будет полностью состоять из частных клиентов, вошли вице-президент Axiom, а также еще три человека.