Теплый Алексей 2021: приметы и традиции праздника

День святого Алексея или Теплого Алексея украинцы отмечают 30 марта. Он знаменует окончательную победу весны над зимой.

С праздником связано много традиций и примет — самые интересные собрали Факты ICTV.

История праздника

Алексей жил в Риме в IV веке. Как-то ему было видение, как умирает его мать. Чтобы вымолить у Бога ее жизнь, мужчина оставил молодую жену и отрекся от счастливой жизни.

17 лет он провел в городе Эдессе при храме Пресвятой Богородицы, где каждую ночь молился и ежедневно просил милостыню.

Дева Мария явилась пономарю и сообщила, что Алексей является человеком Божиим.

Традиции на Теплого Алексея

30 марта, если уже тепло и сошел снег, пасечники выносят ульи, заговаривают пчел, чтобы других хозяев не искали, а потом молятся, чтобы Бог послал хорошее лето и много меда. Кропят их освященной на Сретение водой, приговаривая: Теплый Алексей выпускает пчел на весну.

Также хозяева выносят на улицу для закаливания картофель, приготовленный для посадки, чинят садовый и огородный инвентарь.

Всю домашнюю работу старались переделать в течение дня, потому что вечером следовало собраться вместе за семейным столом и проводить зиму.

На Теплого Алексея овсянка поет свою первую в этом году песенку. Кто услышит — будет весь год веселым.

Щука в этот день лед хвостом разбивает. Говорят, что это даже услышать можно — если выйти рано утром к воде и прислушаться. А еще, по легенде, эту щуку можно голыми руками поймать. Однако лучше этого не делать — иначе не будет уже везения.

Щука выбрасывает икру обычно на Теплого Алексея, поэтому заядлые рыбаки празднуют этот день, надеясь, что с Божьей помощью рыбалка будет удачной.

Сплетенная 30 марта и впервые использованная сетка весь год будет приносить хороший улов.

Ходили мужчины и на охоту. Считалось, что в этот день им обязательно повезет.

В это время журавли возвращаются из теплых краев, поэтому люди всеми силами стремятся их задержать, поскольку гнездо этой птицы приносит дому счастье. Дети бросали перед журавлями на землю красный пояс или платок, чтобы они дальше не летели, а кружили над тем местом, где пояс лежит, и выкрикивали: Колесом, колесом — над красным поясом!, Журавли, журавли, я вам перейду дорогу!. Этот обычай называется – перевязывание дороги красным поясом.

В этот день женщины, девушки и дети шли призывать весну. Они брали полотно, выходили в поле, кланялись на все стороны и, повернувшись к востоку солнца, говорили: Вот тебе, весна-мать, новая обновка! Затем расстилали его, клали пирог и уходили в надежде, что лен и конопля хорошо уродятся.

Хозяйки в предпоследний день марта спешили к водоемам — чтобы опустить в воду пряжу. Как полежит в день Алексея в воде, становится прочной.

Также женщины собирали талую воду, отстаивали ее использовали в домашних нуждах.

Если же в этот день девушка встретит аиста – должна упасть или присесть вниз. Тогда, по поверьям, перед ней быстро станет суженый.

Девушки также верили, если на Теплого Алексея подарить нищему рубашку, скоро придут сваты.

А еще накануне Теплого Алексея шли вечером на луг, где росла старая ива, и с закрытыми глазами выламывали веточку. Если она оказывалась ровной и длинной, будущий муж будет высоким и стройным. Веточку дома освящали и в церкви пытались коснуться ею парня, который нравится. Если удавалось щепотку ивы бросить ему в пищу или подложить под подушку, непременно посватается.

Особенно почиталась в этот день береза: собирали ее почки, потому что считалось, что они обладают особой целебной силой. За ужином было принято угощаться напитком из сока березы и меда.

Приметы на Теплого Алексея

Теплая солнечная погода предвещает урожайный год. Если холодно — весна будет затяжной.

Большие ручьи предвещают мокрое лето.

А еще активное таяние снегов с большим количеством воды указывало на хороший сенокос.

Если до этого дня не появлялись скворцы, то стояла плохая погода.

Гуси высоко летят – к снегопадам.

Если на Теплого Алексея пчелы сделают первый облет, будет хороший медосбор.

Какая погода на Алексея — такая и на Пасху будет.

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