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Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Украинские сервисные центры смогут официально ремонтировать технику Apple

Компания Apple расширит программу независимых сервисных центров IRP более чем 200 стран мира, включая Украину.

Apple

Суть IRP состоит в том, что сервисным центрам, которые участвуют в программе, Apple предоставит собственные пособия по ремонту, доступ к оригинальным запчастям и инструментам, чтобы обеспечить пользователям девайсов Apple качественное обслуживание техники.

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Для того, чтобы стать участником программы, компании должны подать заявку и соблюдать требования выдвинутые компанией. Зато участие в IRP — полностью бесплатное, сообщают в компании.

Сначала Independent Repair Provider заработала в США, а в 2020 году программу распространили на Канаду и страны ЕС.

Apple запустила украиноязычную версию сайта

11 марта на официальном сайте компании появился поддомен с украиноязычной версией.

Сайт для Украины называется apple.com/ua, но он еще не до конца доработан.

Только часть информации представлена ​​на украинском, остальная — до сих пор ​​на английском.

Источник: Apple

Фото: Dreamstime

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