Украинские сервисные центры смогут официально ремонтировать технику Apple

Компания Apple расширит программу независимых сервисных центров IRP более чем 200 стран мира, включая Украину.
Суть IRP состоит в том, что сервисным центрам, которые участвуют в программе, Apple предоставит собственные пособия по ремонту, доступ к оригинальным запчастям и инструментам, чтобы обеспечить пользователям девайсов Apple качественное обслуживание техники.
Для того, чтобы стать участником программы, компании должны подать заявку и соблюдать требования выдвинутые компанией. Зато участие в IRP — полностью бесплатное, сообщают в компании.
Сначала Independent Repair Provider заработала в США, а в 2020 году программу распространили на Канаду и страны ЕС.
Apple запустила украиноязычную версию сайта
11 марта на официальном сайте компании появился поддомен с украиноязычной версией.
Сайт для Украины называется apple.com/ua, но он еще не до конца доработан.
Только часть информации представлена на украинском, остальная — до сих пор на английском.
Источник: Apple