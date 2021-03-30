Американская компания Virgin Galactic представила первый космоплан проекта SpaceShip 3 под названием VSS Imagine.

Вскоре компания планирует провести первые наземные испытания космоплана. Летом 2021 года космоплан сбросят с самолета-носителя, после чего он совершит посадку на космодроме Америка в штате Нью-Мексико.

У космоплана SpaceShip 3 нет значительных отличий от SpaceShipTwo. Планер нового космического корабля имеет зеркальное покрытие. По мнению разработчиков, это должно обеспечить эстетическое наслаждение для зрителей, а также защитит планер космоплана от нагрева.

Бортовое оборудование VSS Imagine выполнен по модульному принципу, что должно облегчить техническое обслуживание и его ремонт.

Космопланы Virgin Galactic предназначены для коротких туристических полетов в космос без выхода на орбиту. Космоплан SpaceShipTwo рассчитан на перевозку шести пассажиров. В состав экипажа входит два пилота.

Компания планирует старт коротких туристических космических полетов в 2022 году.

Virgin Galactic занимается разработкой космопланов серии SpaceShip для предоставления услуг космического туризма. Испытания аппаратов проводятся с начала 2000-х годов. Прототип космоплана SpaceShipOne совершил первый полет в 2003 году. В 2010 году в воздух впервые поднялся космоплан SpaceShipTwo, который получил название VSS Enterprise. В 2014 году он разбился во время летных испытаний.

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В 2018 году космоплан SpaceShipTwo под названием VSS Unity во время очередного испытательного полета поднялся на высоту 82,7 км. Деление выше 80 км Virgin Galactic называет рубежом космоса.

Кто первыми отправится на МКС на Crew Dragon?

Американская частная компания Axiom Space назвала имена первых космических туристов, которые отправятся на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon компании SpaceX.

К первой в истории миссии с экипажем войдут частные клиенты. Бывший астронавт NASA и вице-президент Axiom Майкл Лопес-Алегриа станет командиром экипажа.

Источник: Virgin Galactic

Фото: Virgin Galactic