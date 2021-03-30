В 2021 году 30 марта отмечают несколько праздников. Среди них также есть и церковные праздники. Факты ICTV рассказывают, какой праздник 30 марта.

30 марта — какой сегодня праздник

30 марта отмечают День Лады — покровительницы любви и брака. Согласно примете, в этот день нужно уделить внимание своим близким людям и сказать им о том, что они важны для вас.

По церковному календарю, 30 марта также верующие чтят память Преподобного Алексия, человека Божьего.

Именины 30 марта

Именины празднуют несколько обладателей прекрасных имен — Алексей, Зосим, Макар, Виктор, Парфен, Павел, Патрикий, Ирина, Леонард, Ян.

Приметы на 30 марта

Если на Алексея тепло, то и весна будет теплой.

Гуси летят высоко — жди снегопада.

Если сплести 30 марта сетку и отправиться с ней на рыбалку, то весь год рыба хорошо ловится будет.

Что нельзя делать 30 марта

Сегодня нельзя одалживать родственникам деньги.

Запрещено устраивать громкие празднования, поскольку идет пост.

Не стоит сегодня начинать большое дело.

Календарь праздников 2021

Ранее Факты ICTV также опубликовали календарь неофициальных праздников на 2021 год в Украине. Благодарю календарю можно отследить праздничные даты и подготовиться к ним согласно различным традициям и приметам.

В 2021 году будут отмечать ряд профессиональных праздников и других торжественных дат. Например, свой праздник отметят учителя, спасатели, пограничники, пожарные, бухгалтеры, а также представители других прекрасных профессий.