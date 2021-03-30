В 2021 году 30 марта отмечают несколько праздников. Среди них также есть и церковные праздники. Факты ICTV рассказывают, какой праздник 30 марта.
30 марта — какой сегодня праздник
30 марта отмечают День Лады — покровительницы любви и брака. Согласно примете, в этот день нужно уделить внимание своим близким людям и сказать им о том, что они важны для вас.
По церковному календарю, 30 марта также верующие чтят память Преподобного Алексия, человека Божьего.
Именины 30 марта
Именины празднуют несколько обладателей прекрасных имен — Алексей, Зосим, Макар, Виктор, Парфен, Павел, Патрикий, Ирина, Леонард, Ян.
Приметы на 30 марта
- Если на Алексея тепло, то и весна будет теплой.
- Гуси летят высоко — жди снегопада.
- Если сплести 30 марта сетку и отправиться с ней на рыбалку, то весь год рыба хорошо ловится будет.
Что нельзя делать 30 марта
- Сегодня нельзя одалживать родственникам деньги.
- Запрещено устраивать громкие празднования, поскольку идет пост.
- Не стоит сегодня начинать большое дело.
Календарь праздников 2021
Ранее Факты ICTV также опубликовали календарь неофициальных праздников на 2021 год в Украине. Благодарю календарю можно отследить праздничные даты и подготовиться к ним согласно различным традициям и приметам.
В 2021 году будут отмечать ряд профессиональных праздников и других торжественных дат. Например, свой праздник отметят учителя, спасатели, пограничники, пожарные, бухгалтеры, а также представители других прекрасных профессий.