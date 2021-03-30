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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Какой праздник 30 марта

В 2021 году 30 марта отмечают несколько праздников. Среди них также есть и церковные праздники. Факты ICTV рассказывают, какой праздник 30 марта.

Какой праздник 30 марта

30 марта — какой сегодня праздник

30 марта отмечают День Лады — покровительницы любви и брака. Согласно примете, в этот день нужно уделить внимание своим близким людям и сказать им о том, что они важны для вас.

По церковному календарю, 30 марта также верующие чтят память Преподобного Алексия, человека Божьего.

Именины 30 марта

Именины празднуют несколько обладателей прекрасных имен — Алексей, Зосим, Макар, Виктор, Парфен, Павел, Патрикий, Ирина, Леонард, Ян.

Приметы на 30 марта

  • Если на Алексея тепло, то и весна будет теплой.
  • Гуси летят высоко — жди снегопада.
  • Если сплести 30 марта сетку и отправиться с ней на рыбалку, то весь год рыба хорошо ловится будет.
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Что нельзя делать 30 марта

  • Сегодня нельзя одалживать родственникам деньги.
  • Запрещено устраивать громкие празднования, поскольку идет пост.
  • Не стоит сегодня начинать большое дело.

Календарь праздников 2021

Ранее Факты ICTV также опубликовали календарь неофициальных праздников на 2021 год в Украине. Благодарю календарю можно отследить праздничные даты и подготовиться к ним согласно различным традициям и приметам.

В 2021 году будут отмечать ряд профессиональных праздников и других торжественных дат. Например, свой праздник отметят учителя, спасатели, пограничники, пожарные, бухгалтеры, а также представители других прекрасных профессий.

Фото: Pexels

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