В 2021 году 31 марта отмечают несколько важных праздников, в частности церковных. Факты ICTV рассказывают, какой праздник 31 марта.
31 марта — какой сегодня праздник
31 марта, по церковному календарю, верующие чтят память святителя Кирилла Иерусалимского.
Он родился в Иерусалиме. С совершеннолетия принял монашество, а затем его посвятили в сан пресвитера. Также в древности в этот день просили дождей для роста семян.
Именины 31 марта
В этот день ангела празднуют обладатели нескольких красивых имен — Кирилл, Даниил, Дмитрий и Трофим.
Приметы на 31 марта
- Цветет мать-и-мачеха — ждите потепления.
- Прилетели лебеди 31 марта — скоро наступит тепло.
- Кружит мошкара — будет хороший урожай грибов.
- На Кириллов день нельзя ходить в гости — там удачу оставишь.
Что нельзя делать 31 марта
- В этот день нельзя никому давать хлеб и соль, если в семье есть маленький ребенок.
- Нельзя открывать дверь посторонним людям, купая ребенка, — это может привести к несчастью.
- Не рекомендуется делать покупки — они будут неудачными.
Календарь праздников 2021 года
Ранее Факты ICTV также опубликовали календарь неофициальных праздников на 2021 год. Благодаря календарю можно проследить, когда наступят важные праздники.
В частности, в 2021 году украинцы будут отмечать много профессиональных праздничных дат. Свой праздники отметят врачи, спасатели, правоохранители, а также другие представители важных профессий.