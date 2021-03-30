В 2021 году 31 марта отмечают несколько важных праздников, в частности церковных. Факты ICTV рассказывают, какой праздник 31 марта.

31 марта — какой сегодня праздник

31 марта, по церковному календарю, верующие чтят память святителя Кирилла Иерусалимского.

Он родился в Иерусалиме. С совершеннолетия принял монашество, а затем его посвятили в сан пресвитера. Также в древности в этот день просили дождей для роста семян.

Именины 31 марта

В этот день ангела празднуют обладатели нескольких красивых имен — Кирилл, Даниил, Дмитрий и Трофим.

Приметы на 31 марта

Цветет мать-и-мачеха — ждите потепления.

Прилетели лебеди 31 марта — скоро наступит тепло.

Кружит мошкара — будет хороший урожай грибов.

На Кириллов день нельзя ходить в гости — там удачу оставишь.

Что нельзя делать 31 марта

В этот день нельзя никому давать хлеб и соль, если в семье есть маленький ребенок.

Нельзя открывать дверь посторонним людям, купая ребенка, — это может привести к несчастью.

Не рекомендуется делать покупки — они будут неудачными.

Календарь праздников 2021 года

Ранее Факты ICTV также опубликовали календарь неофициальных праздников на 2021 год. Благодаря календарю можно проследить, когда наступят важные праздники.

В частности, в 2021 году украинцы будут отмечать много профессиональных праздничных дат. Свой праздники отметят врачи, спасатели, правоохранители, а также другие представители важных профессий.