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Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Какой праздник 31 марта

В 2021 году 31 марта отмечают несколько важных праздников, в частности церковных. Факты ICTV рассказывают, какой праздник 31 марта.

Какой праздник 31 марта

31 марта — какой сегодня праздник

31 марта, по церковному календарю, верующие чтят память святителя Кирилла Иерусалимского.

Он родился в Иерусалиме. С совершеннолетия принял монашество, а затем его посвятили в сан пресвитера. Также в древности в этот день просили дождей для роста семян.

Именины 31 марта

В этот день ангела празднуют обладатели нескольких красивых имен — Кирилл, Даниил, Дмитрий и Трофим.

Приметы на 31 марта

  • Цветет мать-и-мачеха — ждите потепления.
  • Прилетели лебеди 31 марта — скоро наступит тепло.
  • Кружит мошкара — будет хороший урожай грибов.
  • На Кириллов день нельзя ходить в гости — там удачу оставишь.
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Что нельзя делать 31 марта

  • В этот день нельзя никому давать хлеб и соль, если в семье есть маленький ребенок.
  • Нельзя открывать дверь посторонним людям, купая ребенка, — это может привести к несчастью.
  • Не рекомендуется делать покупки — они будут неудачными.

Календарь праздников 2021 года

Ранее Факты ICTV также опубликовали календарь неофициальных праздников на 2021 год. Благодаря календарю можно проследить, когда наступят важные праздники.

В частности, в 2021 году украинцы будут отмечать много профессиональных праздничных дат. Свой праздники отметят врачи, спасатели, правоохранители, а также другие представители важных профессий.

Фото: Pexels

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