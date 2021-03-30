День святого Алексея или Теплого Алексея православные христиане будут отмечать 30 марта.

По народным преданиям, в этот день приходит настоящее тепло, поэтому его второе название — Теплого Алексея.

Чаще всего 30 марта люди выносили на улицу для закаливания картофель, приготовленный для посадки, и ремонтировали садовый и огородный инвентарь.

Кроме того, старались переделать всю домашнюю работу, а вечером собирались вместе за семейным столом проводить зиму.

А женщины, девушки и дети шли призывать весну. Они брали полотно, выходили в поле, кланялись на все стороны и, повернувшись к восходу солнца, говорили: Вот тебе, весна-мать, новая обновка!

Следили в этот день и за погодой. Издавна украинцы верили, если до 30 марта не появлялись скворцы, то впереди была плохая погода. Теплый день предвещал урожайный год. Если было прохладно — это к затяжной весне.

Особенно почитали приметы в этот день молодые родители. Если в доме был младенец, то они не давали в долг ни хлеб, ни соль, чтобы не отдать счастливую судьбу ребенка.

Календарь праздников на апрель

В церковном календаре на апрель есть несколько важных дат. В частности, до конца месяца будет длится многодневный Великий пост, который является одним из самых строгих.

Кроме того, 7 апреля верующие будут праздновать Благовещение Пресвятой Богородицы, а 25 апреля — Вербное воскресенье.