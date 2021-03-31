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Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

С днем ангела Натальи: яркие открытки и поздравления

День ангела Натальи в 2021 году отмечают 31 марта. Имя латинского происхождения и означает родная или благословенная.

Дівчина з горнятком кави усміхається

Девушка с именем Наталия приятная и честная в общении. Во время разговора с ней в глаза непременно бросается ее доброжелательность и полная уверенность в себе.

В то же время Ната очень упрямая личность. Она может быть зажигательной и в гневе непосредственно выражает все, что думает про обидчика.

На работе для Наташи характерные трудолюбие и работоспособность. Ее в любой сфере ждет успех, неважно выберет она творческую профессию или же займется наукой.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления и пожелания с днем ​​ангела Натальи в стихах и ярких картинках по случаю ее именин.

Поздравления с днем ангела Натальи

день ангела

***

У тебя, Наташа, светлый праздник,
Самый нежный, ласковый, родной,
Добрый ангел, маленький проказник,
Появился за твоей спиной.

Пусть твою он жизнь оберегает
От печалей, горестей и бед
И найти дорогу помогает,
В полумраке зажигая свет!

***

День ангела Натальи: поздравления и значение имени

***

С днем ангела, Наталья, поздравляю!
Не зря ведь каждый в мире знает,
Что ты и благородна, и добра,
Порядочна, достаточно щедра.

Так пусть твой Ангел помогает,
От бед, невзгод оберегает.
По жизни весело шагай,
Проблемы со здоровьем ты не знай.

***

День ангела Натальи: поздравления и значение имени

***

С Днем Ангела, Наташенька, тебя,
Сердечно нынче поздравляю.
Пусть окружают счастьем небеса,
Любви тебе прекраснейшей желаю.

Пусть Ангелы всюду бережет
От бед, невзгод, печалей и обиды.
Пускай во всем тебе везет,
Душа и сердце будут радостью увиты.

***

День ангела Натальи: поздравления и значение имени

***

Есть в тебе загадка, тайна,
Нимфа зазеркалья.
С именинами тебя,
Милая Наталья.
Пусть хранитель твой небесный
Помогает и ведет,
Все проблемы и ненастья
Легким жестом отведет.

***

День ангела Натальи: поздравления и значение имени

***

Сколько в мире женщин –
Их не сосочитать.
Но тебя, Наталья,
Лучше не сыскать.
Я тебе желаю
Счастья и любви.
Пусть жизнь исполнит
Все твои мечты.

***

День ангела Натальи: поздравления и значение имени

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Фото: Depositphotos

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