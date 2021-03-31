День ангела Натальи: поздравления и значение имени

День ангела Натальи в 2021 году отмечают 31 марта. Имя латинского происхождения и означает родная или благословенная.

Девушка с именем Наталия приятная и честная в общении. Во время разговора с ней в глаза непременно бросается ее доброжелательность и полная уверенность в себе.

В то же время Ната очень упрямая личность. Она может быть зажигательной и в гневе непосредственно выражает все, что думает про обидчика.

На работе для Наташи характерные трудолюбие и работоспособность. Ее в любой сфере ждет успех, неважно выберет она творческую профессию или же займется наукой.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления и пожелания с днем ​​ангела Натальи в стихах и ярких картинках по случаю ее именин.

Поздравления с днем ангела Натальи

***

У тебя, Наташа, светлый праздник,

Самый нежный, ласковый, родной,

Добрый ангел, маленький проказник,

Появился за твоей спиной.

Пусть твою он жизнь оберегает

От печалей, горестей и бед

И найти дорогу помогает,

В полумраке зажигая свет!

***

***

С днем ангела, Наталья, поздравляю!

Не зря ведь каждый в мире знает,

Что ты и благородна, и добра,

Порядочна, достаточно щедра.

Так пусть твой Ангел помогает,

От бед, невзгод оберегает.

По жизни весело шагай,

Проблемы со здоровьем ты не знай.

***

***

С Днем Ангела, Наташенька, тебя,

Сердечно нынче поздравляю.

Пусть окружают счастьем небеса,

Любви тебе прекраснейшей желаю.

Пусть Ангелы всюду бережет

От бед, невзгод, печалей и обиды.

Пускай во всем тебе везет,

Душа и сердце будут радостью увиты.

***

***

Есть в тебе загадка, тайна,

Нимфа зазеркалья.

С именинами тебя,

Милая Наталья.

Пусть хранитель твой небесный

Помогает и ведет,

Все проблемы и ненастья

Легким жестом отведет.

***

***

Сколько в мире женщин –

Их не сосочитать.

Но тебя, Наталья,

Лучше не сыскать.

Я тебе желаю

Счастья и любви.

Пусть жизнь исполнит

Все твои мечты.

***

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Церковный календарь 2021

На 2 мая приходится самый главный праздник для православных христиан — Светлое Христово Воскресение.

Всего в церковном календаре 12 двунадесятых праздников, три из которых зависят от даты Пасхи — Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Троица.

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