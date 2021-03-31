День ангела Натальи: поздравления и значение имени

День ангела Натальи в 2021 году отмечают 31 марта. Имя латинского происхождения и означает родная или благословенная.
Девушка с именем Наталия приятная и честная в общении. Во время разговора с ней в глаза непременно бросается ее доброжелательность и полная уверенность в себе.
В то же время Ната очень упрямая личность. Она может быть зажигательной и в гневе непосредственно выражает все, что думает про обидчика.
На работе для Наташи характерные трудолюбие и работоспособность. Ее в любой сфере ждет успех, неважно выберет она творческую профессию или же займется наукой.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления и пожелания с днем ангела Натальи в стихах и ярких картинках по случаю ее именин.
Поздравления с днем ангела Натальи
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У тебя, Наташа, светлый праздник,
Самый нежный, ласковый, родной,
Добрый ангел, маленький проказник,
Появился за твоей спиной.
Пусть твою он жизнь оберегает
От печалей, горестей и бед
И найти дорогу помогает,
В полумраке зажигая свет!
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С днем ангела, Наталья, поздравляю!
Не зря ведь каждый в мире знает,
Что ты и благородна, и добра,
Порядочна, достаточно щедра.
Так пусть твой Ангел помогает,
От бед, невзгод оберегает.
По жизни весело шагай,
Проблемы со здоровьем ты не знай.
***
***
С Днем Ангела, Наташенька, тебя,
Сердечно нынче поздравляю.
Пусть окружают счастьем небеса,
Любви тебе прекраснейшей желаю.
Пусть Ангелы всюду бережет
От бед, невзгод, печалей и обиды.
Пускай во всем тебе везет,
Душа и сердце будут радостью увиты.
***
***
Есть в тебе загадка, тайна,
Нимфа зазеркалья.
С именинами тебя,
Милая Наталья.
Пусть хранитель твой небесный
Помогает и ведет,
Все проблемы и ненастья
Легким жестом отведет.
***
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Сколько в мире женщин –
Их не сосочитать.
Но тебя, Наталья,
Лучше не сыскать.
Я тебе желаю
Счастья и любви.
Пусть жизнь исполнит
Все твои мечты.
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Церковный календарь 2021
На 2 мая приходится самый главный праздник для православных христиан — Светлое Христово Воскресение.
Всего в церковном календаре 12 двунадесятых праздников, три из которых зависят от даты Пасхи — Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Троица.
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