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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

До +17 днем: прогноз погоды в Украине на 31 марта

Погода в Украину 31 марта обещает быть солнечной и теплой.

До +17 днем: прогноз погоды в Украине на 31 марта

На Западной Украине синоптики прогнозируют потепление до +17 днем, а ночью температура будет держаться на уровне +7.

В северных областях также будет тепло — столбик термометра будет показывать до +16 днем, а ночи до +6.

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На Востоке предполагается от +10 до +12 градусов, а ночью температура опустится до -2.

В южных областях синоптики прогнозируют также до +12 градусов днем, а ночью до -2.

Погода на 31 марта 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в апреле 2021

В течение апреля 2021 погода в Украине будет умеренной, теплые дни будут чередоваться с прохладными, но последних во второй месяц весны все-таки будет больше.

В начале апреля будет достаточно теплая погода, а вот 3, 4 и 5 числа ожидается снижение температуры, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

Подробнее о погоде в апреле 2021 читайте на сайте Факты ICTV.

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