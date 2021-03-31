Великий пост приурочен к главному событию в церковном календаре — Светлому Христову Воскресению. Он всегда начинается в разное время и продолжается 48 дней.

Является самым строгим и символизирует 40-дневный поход Иисуса Христа в пустыню, когда Спаситель ничего не ел и подвергался искушениям, а Страстная неделя — последние семь дней его жизни.

Пост перед Пасхой 2020 продолжается с 15 марта до 2 мая. Календарь на каждый день для верующих поможет узнать, в какие дни и что можно есть, а также — когда можно отойти от строгих ограничений и позволить себе немного рыбы и вина.

Великий пост 2021: календарь питания

Первая неделя: 15 — 21 марта

15 марта — очень строгий пост, можно только воду

16 марта — сухоядение (сырая пища без масла, фрукты и овощи, орехи, мед, черный хлеб)

17 марта — сухоядение

18 марта — сухоядение

19 марта — сухоядение

20 марта — горячая пища с маслом

21 марта — горячая пища с маслом и немного вина

Вторая неделя: 22 — 28 марта

22 марта — сухоядение

23 марта — горячая пища без масла

24 марта — сухоядение

25 марта — горячая пища без масла

26 марта — сухоядение

27 марта — горячая пища с маслом

28 марта — горячая пища с маслом, вино

Третья неделя: 29 марта — 4 апреля

29 марта — сухоядение

30 марта — горячая пища без масла

31 марта — сухоядение

1 апреля — горячая пища без масла

2 апреля — сухоядение

3 апреля — горячая пища с маслом

4 апреля — горячая пища с маслом, вино

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Четвертая неделя: 5 — 11 апреля

5 апреля — сухоядение

6 апреля — горячая пища без масла

7 апреля, Благовещение — разрешается горячая пища с растительным маслом и рыба

8 апреля — горячая пища без масла

9 апреля — сухоядение

10 апреля — горячая пища с маслом

11 апреля — горячая пища с маслом, немного вина

Пятая неделя: 12 — 18 апреля

12 апреля — сухоядение (сухофрукты, свежие овощи и фрукты, черный хлеб)

13 апреля — горячая пища без масла

14 апреля — сухоядение

15 апреля — горячая пища без масла

16 апреля — сухоядение

17 апреля — горячая пища с маслом

18 апреля — горячая пища с маслом, вино

Шестая неделя: 19 — 25 апреля

19 апреля — сухоядение

20 апреля — горячая пища без растительного масла

21 апреля — сухоядение

22 апреля — горячая пища без масла

23 апреля — сухоядение

24 апреля, Лазарева суббота — горячая пища с маслом

25 апреля, Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) — горячая пища с растительным маслом, вино и рыба

Седьмая (страстная) неделя: 26 апреля — 2 мая

26 апреля — сухоядение

27 апреля — горячая пища без масла

28 апреля — сухоядение

29 апреля — горячая пища без масла

30 апреля — полное воздержание от пищи, только вода

1 мая, последний день Великого поста – сухоядение

2 мая, Пасха или Светлое Христово Воскресение – разрешается любая пища.

Церковные праздники в 2021

В церковном календаре на 2021 год три праздника зависят от даты Пасхи – Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Троица.

Все важные праздники, посты и поминальные дни собраны в православном календаре на 2021.