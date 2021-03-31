В Лунном календаре стрижек на апрель 2021, выбрав благоприятный день для стрижки или посещения парикмахера, вы сохраните свои положительные силы и избавитесь от всего негативного, а также обретете гармонию с собой и внешним миром.

Волосы — источник силы, и все, что с ними происходит, изменяет нашу биоэнергетику. Поэтому любое воздействие на волосы может изменить в ту или иную сторону не только наш внешний вид, но и всю нашу жизнь.

Чтобы не навредить себе при стрижке волос или при окрашивании и чтобы не потерять силу, необходимо соблюдать определенные меры безопасности, знать, когда благоприятные дни для стрижки, а когда стоит воздержаться от посещения парикмахера.

Читайте на Фактах ICTV лунный календарь стрижек на апрель 2021, чтобы знать когда можно изменить имидж, не уничтожив светлую энергию.

Лунный астропрогноз на 1 апреля

Луна в знаке Стрелец. Если вы хотите сохранить новую стрижку надолго — сегодня лучше не стричься. Ведь волосы быстро отрастут и будут непослушными. Окрашивание волос тоже не оправдает ожиданий, скорее всего цвет быстро потускнеет.

Лунный астропрогноз на 2 апреля

В этот день не стоит посещать парикмахерскую. По мнению астрологов, 2 апреля биохимические процессы в организме замедленны, и после стрижки волосы будут плохо расти.

Лунный астропрогноз на 3 апреля

Луна в знаке Козерог. Общее влияние Луны на состояние волос в этот период положительное. Стрижка придаст сил и здоровья волосам. После нее волосы становятся гуще и крепче. Окраска и тонирование пройдут удачно, особенно закрашивание седины.

Лунный астропрогноз на 4 апреля

Новая стрижка 4 апреля повысит вашу значимость в окружении и улучшит ваше состояние здоровья. Но не стоит стричься слишком коротко, так как волосы будут расти медленнее.

Лунный астропрогноз на 5 апреля

Стрижка сегодня может стать причиной различных проблем и неприятностей. Стоит завить волосы для сохранения позитивного настроения и радости.

Лунный астропрогноз на 6 апреля

Луна в знаке Водолей. Это хороший день для экспериментальных и экстравагантных стрижек и укладок. Так же успешно пройдут эксперименты с необычной тонировкой или окраской в ​​яркий цвет.

Лунный астропрогноз на 7 апреля

Стрижка в этот день может негативно сказаться на вашем психическом состоянии. Покрасив волосы 7 апреля, вы можете ввязаться в нежелательный конфликт.

Лунный астропрогноз на 8 апреля

Луна в знаке Рыбы. Поэтому в этот день из-за стрижки и мытья головы может появиться перхоть. Завивка или окрашивание могут негативно повлиять на волосы и даже повредить его.

Лунный астропрогноз на 9 апреля

Стрижка может увеличить вашу харизму и обаяние. Она позволит вам стать успешным и популярным в обществе. А кардинальное изменение цвета волос предоставит вам энергию здоровья и денежного благополучия.

Лунный астропрогноз на 10 апреля

Луна в знаке Овен. Стрижку стоит отложить, поскольку она может негативно повлиять на состояние волос и их внешний вид. Волосы могут начать выпадать, а кончики будут сечься. Прическа сегодня должна быть простой — она ​​добавит вам природной энергии.

Лунный астропрогноз на 11 апреля

Стрижка 11 апреля позволит вам стать уверенней. Короткая стрижка подойдет людям, которые планируют кардинально изменить жизнь. А вот окрашивание волос может привести к финансовым проблемам.

Лунный астропрогноз на 12 апреля

Стрижка в этот день наладит поток энергии здоровья. Красить волосы стоит природными красителями, ведь это принесет вам финансовую прибыль. Можно экспериментировать с формой, цветом и длиной волос — это принесет новые силы и вдохновение.

Лунный астропрогноз на 13 апреля

Луна в знаке Телец. Стрижка в этот день предоставит вам материальную энергию и ускорит рост волос. Кроме этого, природа добавит вам сил, поэтому не стоит чрезмерно усложнять прическу.

Лунный астропрогноз на 14 апреля

Стрижка — не лучшее решение в этот день. Запланированные дела могут сорваться. Окрашивание волос в естественный оттенок сохранит вам стабильность в работе и финансах. Не стоит экспериментировать с новыми прическами, уложите волосы как можно проще и удобнее, это придаст вам сил и энергии.

Лунный астропрогноз на 15 апреля

Луна в знаке Близнецы. Новая стрижка подарит вам вдохновение, придаст творческих сил и энергии. Для получения природной энергии стоит сделать пышную, объемную прическу.

Лунный астропрогноз на 16 апреля

Стрижка сегодня избавит вас от всех болезней и привлечет деньги. Красить волосы не стоит, ведь это может привести к неурядицам в семье или коллективе.

Лунный астропрогноз на 17 апреля

Стрижка 17 апреля означает обострение интуиции, которая в этот день вам несомненно поможет. Окрашивание волос наградит вас сексуальностью. Вы почувствуете уверенность в себе. Стоит сделать легкую кудрявую прическу —это предоставит вам энергию природы.

Лунный астропрогноз на 18 апреля

Луна в знаке Рак. Поэтому любые кардинальные изменения, связанные с волосами будут неблагоприятными. Чтобы не привлекать к себе негатив или несчастье не стоит сегодня стричься.

Лунный астропрогноз на 19 апреля

Стрижка сегодня — прекрасно защитит вас от болезней и неудобств. Окрашивание волос в природные оттенки придаст сил в борьбе с болезнями и прогонит отрицательные эмоции.

Лунный астропрогноз на 20 апреля

Луна в знаке Лев. Стрижка сегодня может негативно повлиять на ваше самочувствие. Однако окрашивание волос, натуральными растительными красителями вроде хны, позволит вам получить благосклонность от представителей другого пола.

Лунный астропрогноз на 21 апреля

Стрижка сегодня позволит вам сохранить здоровье и положительную энергетику. Окрашивание волос растительными красителями поспособствует решению вопросов бизнеса и работы.

Лунный астропрогноз на 22 апреля

Сегодня удачный день для посещения парикмахерской. Удачно пройдут практически все процедуры с волосами — стрижка, укладка, окрашивание, тонирование, обесцвечивание.

Лунный астропрогноз на 23 апреля

Стрижка волос сегодня принесет материальное благополучие. Окраска натуральными красителями так же привлечет денежную энергию. Необычная и яркая прическа поможет вам решить проблемы в личной жизни.

Лунный астропрогноз на 24 апреля

Луна в знаке Дева. Стрижка волос улучшит ваше состояние здоровья, повысит интуицию и позволит решить финансовые вопросы. Также к прическе нужно отнестись очень ответственно.

Лунный астропрогноз на 25 апреля

Стрижка волос может привести к депрессии и даже паническим атакам. Получить победу в делах может помочь незначительное изменение цвета волос. Прическа должна быть как можно более естественной, желательно оставить пробор, это позволит вам получить энергию перерождения и обновления.

Лунный астропрогноз на 26 апреля

Неприятности, связанные со здоровьем, сегодня могут быть спровоцированы именно стрижкой. Чтобы замаскироваться, стать невидимым для неприятностей — стоит покраситься в темный цвет.

Лунный астропрогноз на 27 апреля

Луна в знаке Скорпион. Для сохранения хорошего состояния здоровья сегодня стоит отказаться от стрижки. Она может негативно повлиять на кровеносную и эндокринную систему. Для достижения внутренней гармонии и спокойствия можно покрасить волосы в темный оттенок. А чтобы получить из космоса как можно больше энергии природы стоит заплести волосы в высокий пучок.

Лунный астропрогноз на 28 апреля

Если вскоре вы планируете кардинально изменить жизнь — то стрижка поможет осуществить задуманное. Для увеличения своей значимости среди коллег и родственников и просто для улучшения взаимопонимания с окружающими стоит покрасить волосы в светлый или рыжий цвет.

Лунный астропрогноз на 29 апреля

Стрижка сегодня поможет усилить вашу харизму, придаст сил и здоровья, особенно она повлияет на легкие. Краситься стоит в цвет, который у вас был в самый успешный период вашей жизни.

Лунный астропрогноз на 30 апреля

Стрижка в этот день нежелательна. Она может привести к проблемам со здоровьем. Прическа сегодня не должна быть сложной. Нужно чаще расчесывать волосы — это придаст вам энергии и сил.

Лунный календарь на апрель 2021

Лунный календарь на апрель 2021 обещает очень много благоприятных дней и станет положительным периодом для любых начинаний.

Апрель будет насыщен успешными и счастливыми днями. Людей везде будет сопровождать удача.

Детальный лунный календарь на апрель 2021 смотрите на Фактах ICTV.