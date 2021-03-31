Розыгрыши на первое апреля для друзей — лучшие идеи

День смеха, который в мире отмечают 1 апреля, — прекрасный повод, чтобы проверить чувство юмора своих друзей на прочность. Более того, для этого не стоит что-то покупать или неделю выстраивать планы.

Офисные войны

1 апреля в 2021 году приходится на четверг, поэтому многие его встретят на работе. Чтобы этот день не прошел в кругу коллег зря, ловите несколько розыгрышей.

Скачайте картинку испорченного экрана компьютера и установите “обоями” на машину коллеги. Однако нужно будет убрать все иконки.

Также можно залепить мышку коллеги смешной картинкой.

Однако карантин диктует свои правила, и многие давно не помнят прелестей офисной работы. Поэтому еще один розыгрыш, но уже в режиме онлайн. Сделайте в мессенджере, например Telegram, аккаунт, идентичный профилю вашего начальника, и разошлите сообщения с призывом собраться на срочное собрание в Zoom. Дальше все зависит от вашей фантазии — можете хоть в маске Дарта Вейдера объявить о том, что теперь коллектив будет заниматься утренней зарядкой по Zoom.

Хруст шеи

Подготовьте заранее фисташку или макароны, которые сильно хрустят. Перед 1 апреля жалуйтесь каждый день друзьям или коллегам на боль в спине, шее. В день Х положите в рот “хрустяшку” и подойдите к тому, кто станет жертвой запланированной шутки. Начните снова жаловаться, а после наклоните резко голову и хрустните макаронами.

СМС-поздравление

Особенно актуальный вариант на карантине. Из неизвестного номера отправьте СМС с таким тестом:

В Украине продолжают вымирать краснокнижные Гадюки степные! С вашего счета было снято $10 на возрождение популяции! Спасибо!

Если вы знаете последние четыре цифры банковской карты, то можете для убедительности и их добавить: **** **** **** 0000.

Однако потом не забудьте признаться, что это розыгрыш, пока ваш товарищ не замучил сотрудников банка на горячей линии.

Шутка 18+

Также можете отправить СМС и с таким содержанием, но только если вашему товарищу уже есть 18 лет. Особенно интересно будет, если вы находитесь в людном месте.

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Календарь праздников на апрель

Согласно календарю праздников на апрель, второй месяц весны изобилует профессиональными праздниками и социально-важными датами.

Однако украинцам не стоит рассчитывать на дополнительные выходные в апреле.