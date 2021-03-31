1 апреля во мире отмечают День смеха, или День дурака.

Есть версия, что 1 апреля начали праздновать еще в Индии и Древнем Риме. В этот день люди отмечали день весеннего равноденствия. По этому случаю устраивали гуляния с шутками, чтобы задобрить капризную весну.

Привычка шутить в этот дня сохранилась. 1 апреля каждый пытается придумать остроумную шутку или розыгрыш, чтобы заставить своих родных и друзей улыбнуться. Но стоит обязательно знать меру и случайно не испортить людям настроение.

Факты ICTV подготовили подборку шуток ко Дню смеха 1 апреля, которые имели нежелательные последствия.

Шутки с шефом

Работники компании решили подшутить над своим руководителем: в обеденный перерыв подсыпали ему в кофе снотворное. По замыслу шеф должен был уснуть, а подчиненные в это время облили бы себя искусственной кровью, разбрасали мебель в офисе и вложили ему в руки окровавленный топор.

Руководитель должен был проснуться, выйти из своего кабинета с топором и увидеть своих “мертвых” сотрудников. Но план провалился. Ему позвонила жена и сказала, что у нее начались роды, он помчался в больницу, но по дороге уснул и попал в смертельное ДТП.

Спецназ для друга

Мужчина хотел подшутить над коллегой и заказал группу актеров, которые должны были переодеться в спецназ и ворваться в его дом. В результате обыска предполагалось найти подброшенные наркотики и оружие.

Товарищ испугался и напал на актеров, одного тяжело ранил, прыгнул в машину и скрылся, а через несколько минут его задержали настоящие полицейские. Оказалось, что он был реальным наркодилером.

Красный перец

Друзья собирались на пикник, и один из них решил разыграть другого, приготовив бутерброд с красным перцем. Как оказалось, у товарища была аллергия на красный перец, поэтому у него опухло горло и он не смог дышать. Скорая не успела приехать, исход летальный.

Измена

Девушка решила инсценировать измену: разбросала одежду на пути в спальню, положила манекен в постель и ждала любимого. Когда он вернулся домой и увидел всю картину, выхватил пистолет и сделал девять точных выстрелов в голову манекена. Девушка чудом осталась жива.

Удивить друга

Парень решил подшутить над своим старым другом. Он тайно проник в его дом, одел маску зомби и притаился за диваном, чтобы напугать.

Но его друг испортил сценарий, и вместо того, чтобы испугаться, применил к шутнику свой электрошокер, разряда которого хватило, чтобы остановить кардиостимулятор друга.

Приколы и розыгрыши – отличный способ, чтобы порадовать себя и друзей, но иногда невинные шутки могут обернуться трагедией, поэтому надо очерчивать грань юмора.

Если вы хотите поздравить родных и близких с праздником, и не хотите случайно навредить им, предлагаем воспользоваться лучшими поздравлениями в открытках ко Дню дурака 2021, которые подготовили Факты ICTV.