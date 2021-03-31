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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Выжигание сухой травы: в Днепропетровской области спасли совенка от гибели

В Днепропетровской области произошел пожар засохших деревьев и кустарников на территории вблизи поселка Лобойковка, которое расположено в Петриковском районе.

Выжигание сухой травы: в Днепропетровской области спасли совенка от гибели

Во время ликвидации пожара днепропетровские спасатели заметили в горевших зарослях маленького совенка.

Из-за пламени у птенца повреждены крылья. Пожарные забрали совенка для реабилитации в свою спасательную часть.

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ДСНС призывает украинцев не выжигать сухую траву, поскольку это может навредить маленьким живым существом, которые имеют право на жизнь.

Выжигание сухой травы: в Днепропетровской области спасли совенка от гибели

Штрафы за выжигание травы

Верховная Рада ужесточила наказание за повреждение растительности, а также выжигание сухой травы. За такие действия предусмотрен штраф — от 3 060 до 6 120 грн, для должностных лиц — от 15 300 до 21 420 грн.

В Украине из-за поджога сухой травы ежегодно происходят многочисленные пожары в различных областях. Из-за таких действий людей страдает животный мир, также длительные пожары загрязняют воздух.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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