1 апреля во всем мире отмечают День смеха. Люди разыгрывают друг друга, придумывая разнообразные приколы и шуточные новости.

Первоапрельский праздник славится шутками, розыгрышами, юмором, весельем, добрыми и бескорыстными обманами.

Хотя 1 апреля не является официальным выходным днем, для хорошей шутки время находится всегда. Многие народы мира отмечают его, устраивая веселые розыгрыши.

Поэтому Факты ICTV расскажут, как отмечают День смеха в разных странах.

Италия

В стране первоапрельский день называют Днем рыбы. Итальянцы делают бумажных рыбок и втихаря цепляют друг другу на спины. Человек, который не заметил у себя на спине такую ​​рыбку, становится объектом общих шуток — его называют апрельской рыбой.

Англия

День смеха здесь празднуют исключительно с полуночи до полудня. В течение этого времени можно спокойно разыграть человека и назвать его первоапрельским дураком. Однако если посмеяться над человеком уже после соответствующего времени — шутку воспринимают за оскорбление.

Германия

Немцы считают, что человек, родившийся 1 апреля, обречен на неудачу и несчастье. По традиции в этот день сельские жители страны откладывают все важные дела и работу, так как думают, что все будет валиться из рук.

Дети и взрослые целый день разыгрывают друг друга и просят выполнить самые нелепые задания.

Португалия

В стране 1 апреля с прилавков магазинов исчезает вся мука. Ведь по традиции, к счастью нужно посыпать мукой как можно больше людей. А вот встряхивать ее из себя — плохая примета.

Финляндия

1 апреля здесь традиционно просят друзей выполнить бессмысленные задания. Например, просят принести сладкий уксус, комариный жир или стеклянные ножницы.

США

В Штатах популяризировали этот праздник журналисты. Так, одна из самых известных нью-йоркских газет опубликовала 1 апреля 1835 года информацию о том, что ученые изобрели телескоп, через который можно увидеть жителей Луны, которые “выглядят как обезьяны с крыльями”.

Также в День смеха американцы ежегодно в шутку объявляют список самых глупых людей года.

Кроме этого, они проделывают трюки про развязанные шнурки, оторванную подошву и белую спину. Примерно 80% людей ведутся на это.

Родители традиционно разыгрывают детей, предлагая им попробовать вкусный торт. Внешне он выглядит аппетитно, но внутри находится вата или ветошь.

Украина

В Одессе ежегодно устраивают фестиваль Юморина. Люди переодеваются в карнавальные костюмы, смотрят концерт и парад команд КВН. Кроме того, в честь праздника власти города объявляют этот день выходным.

Календарь праздников на апрель

Во втором месяце весны есть много различных профессиональных праздников и социально-важных дат.

Однако рассчитывать на дополнительные выходные в апреле не стоит.

Детальный календарь праздников на апрель 2021 — смотрите на Фактах ICTV.