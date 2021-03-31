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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Какой праздник 1 апреля

1 апреля отмечается Всемирный день дурака, или День смеха.

1 квітня_квітень

В этот день разыгрывают друзей, родственников и знакомых, чтобы улучшить им настроение.

Также верующие отмечают день двух христианских святых – Хрисанфа и Дарьи Римских, живших в ІІІ веке.

Именины сегодня празднуют Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, София.

Народные приметы 1 апреля:

  • Теплый и ясный день — сухое и ветреное лето.
  • Дождь на Дарьи — признак того, что летом засухи не будет.
  • Залежавшийся снег — лето будет плохим.
  • Ночью звезд не видно — погода в ближайшее время будет теплой.
  • Какая погода на 1 апреля — таким будет и октябрь.
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Что нельзя всего делать 1 апреля:

  • нельзя ругаться;
  • нельзя заниматься тяжелой физической работой;
  • нельзя злоупотреблять спиртным.

Хотя 1 апреля не является официальным выходным днем, для хорошей шутки время находится всегда. Многие народы мира отмечают его, устраивая веселые розыгрыши.

Как празднуют День смеха 1 апреля в мире, читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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