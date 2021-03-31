1 апреля отмечается Всемирный день дурака, или День смеха.
В этот день разыгрывают друзей, родственников и знакомых, чтобы улучшить им настроение.
Также верующие отмечают день двух христианских святых – Хрисанфа и Дарьи Римских, живших в ІІІ веке.
Именины сегодня празднуют Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, София.
Народные приметы 1 апреля:
- Теплый и ясный день — сухое и ветреное лето.
- Дождь на Дарьи — признак того, что летом засухи не будет.
- Залежавшийся снег — лето будет плохим.
- Ночью звезд не видно — погода в ближайшее время будет теплой.
- Какая погода на 1 апреля — таким будет и октябрь.
Что нельзя всего делать 1 апреля:
- нельзя ругаться;
- нельзя заниматься тяжелой физической работой;
- нельзя злоупотреблять спиртным.
Хотя 1 апреля не является официальным выходным днем, для хорошей шутки время находится всегда. Многие народы мира отмечают его, устраивая веселые розыгрыши.
Как празднуют День смеха 1 апреля в мире, читайте в материале Фактов ICTV.