1 апреля отмечается Всемирный день дурака, или День смеха.

В этот день разыгрывают друзей, родственников и знакомых, чтобы улучшить им настроение.

Также верующие отмечают день двух христианских святых – Хрисанфа и Дарьи Римских, живших в ІІІ веке.

Именины сегодня празднуют Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, София.

Народные приметы 1 апреля:

Теплый и ясный день — сухое и ветреное лето.

Дождь на Дарьи — признак того, что летом засухи не будет.

Залежавшийся снег — лето будет плохим.

Ночью звезд не видно — погода в ближайшее время будет теплой.

Какая погода на 1 апреля — таким будет и октябрь.

Что нельзя всего делать 1 апреля:

нельзя ругаться;

нельзя заниматься тяжелой физической работой;

нельзя злоупотреблять спиртным.

Хотя 1 апреля не является официальным выходным днем, для хорошей шутки время находится всегда. Многие народы мира отмечают его, устраивая веселые розыгрыши.

Как празднуют День смеха 1 апреля в мире, читайте в материале Фактов ICTV.