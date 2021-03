YouTube хочет скрыть количество дизлайков под чужими видео для пользователей, пока что в качестве эксперимента.

На такой шаг компания пошла из-за жалоб видеоблогеров о влиянии общедоступного счетчика дизлайков, а также целенаправленных кампаний по негативным реакциям.

В Twitter компания сообщила, что тестирование новых интерфейсов начнется в ближайшие недели, участие в эксперименте возьмет небольшая группа пользователей.

???????? In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we’re testing a few new designs that don’t show the public dislike count. If you’re part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx

— YouTube (@YouTube) March 30, 2021