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Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

YouTube скроет счетчик дизлайков от пользователей

YouTube хочет скрыть количество дизлайков под чужими видео для пользователей, пока что в качестве эксперимента.

YouTube скроет счетчик дизлайков от пользователей

На такой шаг компания пошла из-за жалоб видеоблогеров о влиянии общедоступного счетчика дизлайков, а также целенаправленных кампаний по негативным реакциям.

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В Twitter компания сообщила, что тестирование новых интерфейсов начнется в ближайшие недели, участие в эксперименте возьмет небольшая группа пользователей.

Как лайки влияют на здоровье

Согласно некоторым исследованиям, лайки являются весомым мотиватором и увеличивают ощущение поддержки, они также стимулируют выработку дофамина — биологически активного химического вещества, которое отвечает за эмоциональную реакцию и чувство удовлетворения.

Факты ICTV разбирали, как лайки на популярной среди подростков платформе Instagram влияют на их эмоциональное и психологическое состояние.

Фото: Depositphotos

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