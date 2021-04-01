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Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Bees Airline запускает рейсы в Армению и Грузию — расписание и цены

Новая украинская авиакомпания Bees Airline запускает регулярные прямые рейсы из Киева и Одессы в Армению и Грузию.

Bees Airline запускает рейсы в Армению и Грузию — расписание и цены

Рейсы из Киева будут курсировать в Тбилиси, Батуми и Ереван.

Первым запускают рейс из Киева в Ереван, начиная с 29 апреля, самолет будет соединять столицы каждый понедельник и четверг.

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Из Одессы в столицу Армении можно будет по понедельникам и пятницам, начиная с 14 июня.

В Батуми можно будет летать из Киева по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, начиная с 9 июня.

Самолет Киев-Тбилиси-Киев будет курсировать с 30 апреля по вторникам и пятницам, а с 6 июня добавится и воскресный рейс.

Вылеты из Киева будут осуществляться в международном аэропорту имени Игоря Сикорского, так как он является базовым для компании Bees Airline.

Цены на лоукостеры стартуют от 980 грн в одну сторону.

Новые рейсы Ryanair

Авиакомпания Ryanair запускает прямые рейсы на греческие острова из Киева и Одессы летом.

Самолеты будут курсировать аэропорта Борисполь в город Ханья на Крите, а также из Одессы на остров Керкира.

Узнать расписание, цены и дату запуска можно в материале Фактов ICTV.

Источник: Украэрорух

Фото: Pixabay

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