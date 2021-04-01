Ежегодно в мире 1 апреля отмечается День смеха или День дурака.

Факты ICTV выяснили, где и когда появился праздник.

История возникновения Дня смеха

До сих пор о точном происхождении праздника ничего не известно. Однако некоторые версии говорят о том, что он был создан на основе древнего праздника весны, который когда-то отмечали кельты.

Также во многих странах мира существовала традиция подшучивать над своими близкими 1 апреля. Некоторые считают, что праздник отмечали еще в Древнем Риме. Там празднование проводилось в честь бога смеха. Тогда этот день отмечали в феврале.

В 1509 году один из французских поэтов упомянул Poisson d’Avril (апрельскую рыбу). Считается, что он говорил о Дне смеха.

Первое прямое упоминание праздника датируется 1686 годом, когда Джон Оури упомянул Fools Holiday (Праздник дураков). И спустя 10 лет несколько лондонцев пытались разыграть людей, зазывая их на мойку львов.

Самые известные розыгрыши

Apple купили Beatles. Это слух, запущенный некоторыми музыкальными журналистами. Он существует в музыкальной среде по сей день.

Первоапрельская бомбардировка. В разгар Первой мировой войны над немецким лагерем пролетел французский самолет, который сбросил огромную бомбу. Взрыва не последовало. Когда немецкие военные подошли к бомбе, то увидели поздравление с 1 апреля.

Служба Google Nose. В 2013 году Google запустил службу, через которую можно было почувствовать запахи на устройстве, за которым работает пользователь. Понять, что это розыгрыш можно было, нажав кнопку Помощь. Тогда высвечивалось сообщение — С 1 апреля.

Празднование Дня смеха

1 апреля принято не только подшучивать друг над другом, но и поздравлять с праздником веселья и смеха.

Для этого Факты ICTV подготовили смешные поздравления.

Подробнее о праздновании Дня смеха 1 апреля 2021 читайте на нашем сайте.