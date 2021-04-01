1 апреля все Дарьи отмечают день ангела. Дарья — имя древнеперсидского происхождения и переводится как та, что сохраняет благо.

Имя Дарья очень популярное во многих странах благодаря своему приятному звучанию и мелодичности.

Представительницы с этим именем очень дружелюбны и артистичны. Они всегда стремятся командовать и все держать под контролем. Однако часто Дарьям не хватает надлежащего трудолюбия, чтобы удержаться на руководящих должностях.

Дарьи — верные жены, однако, выйдя замуж, часто стремятся остаться дома и домохозяйничать. В любви девушки с этим именем нежные и доверительные.

Дарьи любят подарки, но не материальные. Им важно духовное развитие и наполнение. Поэтому в день именин девочкам можно подарить интересную книгу или отдых на природе. Главное, чтобы подарок был искренним.

Ко дню ангела Факты ICTV подготовили яркие открытки и оригинальные поздравления в стихах. Поэтому не забудьте поздравить коллегу или подругу Дарью с именинами — им однозначно будет приятно!

Читайте Календарь праздников на апрель 2021 года

Поздравление с Днем ангела Дарьи

***

Дарья, Дашенька, Дашуля,

Ты мила и хороша.

Весела будь и красива,

Пусть поет твоя душа.

Жизни светлой, жизни яркой

Мы желаем от души.

Исполнялись чтоб желания,

Чтоб сбывались все мечты!

Даша очень симпатична

И собою хороша.

Пусть порядок будет в личном,

Пусть поет твоя душа!

***

***

Дашенька, желаю тебе много

Тепла в душе и солнечных деньков,

И счастья необъятного, большого,

Без повода подарков и цветов!

На личике улыбка пусть сияет,

И светлой будет жизнь твоя всегда!

Пусть все, что твое сердце пожелает,

Исполнится легко и без труда!

***

***

Тебя, Дашуля, поздравляю,

Желаю счастья океан,

Мечты пусть небо исполняет,

И бьёт задор твой, как фонтан!

И пусть везёт, как в лотерее,

Где ждёт огромнейший джек-пот,

И каждый день ещё добрее

И жизнерадостней течёт!

***

***

Дашенька, пускай в глазах твоих

Всегда сияют счастья огонечки!

Пускай приносит радость каждый миг

И будут все прекрасными денечки!

Желаю, чтобы вечно ты была

Такой красивой, милой и веселой,

В гармонии, любви всегда жила,

И оставалась бодрой и здоровой!

***

Церковный календарь 2021

2 мая 2021 года приходится самый главный праздник для православных христиан — Светлое Христово Воскресение.

Всего в церковном календаре 12 двунадесятых праздников, три из которых зависят от даты Пасхи — Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Троица.

Детальные церковный календарь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.