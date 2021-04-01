PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

День ангела Дарьи: яркие открытки и поздравления

1 апреля все Дарьи отмечают день ангела. Дарья — имя древнеперсидского происхождения и переводится как та, что сохраняет благо.

дівчина, жінка

Имя Дарья очень популярное во многих странах благодаря своему приятному звучанию и мелодичности.

Представительницы с этим именем очень дружелюбны и артистичны. Они всегда стремятся командовать и все держать под контролем. Однако часто Дарьям не хватает надлежащего трудолюбия, чтобы удержаться на руководящих должностях.

Дарьи — верные жены, однако, выйдя замуж, часто стремятся остаться дома и домохозяйничать. В любви девушки с этим именем нежные и доверительные.

Дарьи любят подарки, но не материальные. Им важно духовное развитие и наполнение. Поэтому в день именин девочкам можно подарить интересную книгу или отдых на природе. Главное, чтобы подарок был искренним.

Ко дню ангела Факты ICTV подготовили яркие открытки и оригинальные поздравления в стихах. Поэтому не забудьте поздравить коллегу или подругу Дарью с именинами — им однозначно будет приятно!

Читайте
Календарь праздников на апрель 2021 года

Поздравление с Днем ангела Дарьи

день ангела

***

Дарья, Дашенька, Дашуля,
Ты мила и хороша.
Весела будь и красива,
Пусть поет твоя душа.

Жизни светлой, жизни яркой
Мы желаем от души.
Исполнялись чтоб желания,
Чтоб сбывались все мечты!

Даша очень симпатична
И собою хороша.
Пусть порядок будет в личном,
Пусть поет твоя душа!

***

день ангела

***

Дашенька, желаю тебе много
Тепла в душе и солнечных деньков,
И счастья необъятного, большого,
Без повода подарков и цветов!

На личике улыбка пусть сияет,
И светлой будет жизнь твоя всегда!
Пусть все, что твое сердце пожелает,
Исполнится легко и без труда!

***

День ангела Ивана: лучшие открытки с поздравлениями

***

Тебя, Дашуля, поздравляю,
Желаю счастья океан,
Мечты пусть небо исполняет,
И бьёт задор твой, как фонтан!

И пусть везёт, как в лотерее,
Где ждёт огромнейший джек-пот,
И каждый день ещё добрее
И жизнерадостней течёт!

***

день ангела анастасії

***

Дашенька, пускай в глазах твоих
Всегда сияют счастья огонечки!
Пускай приносит радость каждый миг
И будут все прекрасными денечки!

Желаю, чтобы вечно ты была
Такой красивой, милой и веселой,
В гармонии, любви всегда жила,
И оставалась бодрой и здоровой!

***

День ангела Дениса: поздравления в СМС и открытках

Церковный календарь 2021

2 мая 2021 года приходится самый главный праздник для православных христиан — Светлое Христово Воскресение.

Всего в церковном календаре 12 двунадесятых праздников, три из которых зависят от даты Пасхи — Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Троица.

Детальные церковный календарь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Pexels

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка