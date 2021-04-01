1 апреля все Дарьи отмечают день ангела. Дарья — имя древнеперсидского происхождения и переводится как та, что сохраняет благо.
Имя Дарья очень популярное во многих странах благодаря своему приятному звучанию и мелодичности.
Представительницы с этим именем очень дружелюбны и артистичны. Они всегда стремятся командовать и все держать под контролем. Однако часто Дарьям не хватает надлежащего трудолюбия, чтобы удержаться на руководящих должностях.
Дарьи — верные жены, однако, выйдя замуж, часто стремятся остаться дома и домохозяйничать. В любви девушки с этим именем нежные и доверительные.
Дарьи любят подарки, но не материальные. Им важно духовное развитие и наполнение. Поэтому в день именин девочкам можно подарить интересную книгу или отдых на природе. Главное, чтобы подарок был искренним.
Ко дню ангела Факты ICTV подготовили яркие открытки и оригинальные поздравления в стихах. Поэтому не забудьте поздравить коллегу или подругу Дарью с именинами — им однозначно будет приятно!
Поздравление с Днем ангела Дарьи
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Дарья, Дашенька, Дашуля,
Ты мила и хороша.
Весела будь и красива,
Пусть поет твоя душа.
Жизни светлой, жизни яркой
Мы желаем от души.
Исполнялись чтоб желания,
Чтоб сбывались все мечты!
Даша очень симпатична
И собою хороша.
Пусть порядок будет в личном,
Пусть поет твоя душа!
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***
Дашенька, желаю тебе много
Тепла в душе и солнечных деньков,
И счастья необъятного, большого,
Без повода подарков и цветов!
На личике улыбка пусть сияет,
И светлой будет жизнь твоя всегда!
Пусть все, что твое сердце пожелает,
Исполнится легко и без труда!
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Тебя, Дашуля, поздравляю,
Желаю счастья океан,
Мечты пусть небо исполняет,
И бьёт задор твой, как фонтан!
И пусть везёт, как в лотерее,
Где ждёт огромнейший джек-пот,
И каждый день ещё добрее
И жизнерадостней течёт!
***
***
Дашенька, пускай в глазах твоих
Всегда сияют счастья огонечки!
Пускай приносит радость каждый миг
И будут все прекрасными денечки!
Желаю, чтобы вечно ты была
Такой красивой, милой и веселой,
В гармонии, любви всегда жила,
И оставалась бодрой и здоровой!
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Церковный календарь 2021
2 мая 2021 года приходится самый главный праздник для православных христиан — Светлое Христово Воскресение.
Всего в церковном календаре 12 двунадесятых праздников, три из которых зависят от даты Пасхи — Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Троица.
Детальные церковный календарь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.