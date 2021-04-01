1 апреля отмечается День смеха. Ежегодно в этот день все шутят и разыгрывают тех, кто рядом.
Во всем мире люди поднимают себе и другим настроение, шутят и радуются в самый веселый и позитивный праздник в году.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем смеха 2021.
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Пожелания в День смеха:
Счастья, радости, успеха.
Пусть сбываются мечты.
Здоровья, мира, теплоты!
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Пусть улыбки будут чаще,
А дорога жизни — слаще.
Пусть тоска уходит прочь,
Веселье будет день и ночь!
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Скорей в День смеха улыбнись
Лишь для того, чтоб жить счастливо,
Ведь смех нам продлевает жизнь!
Нам нужно больше позитива!
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Желаю, чтоб в День смеха вы забыли
Про трудности, заботы и дела.
Чтобы друзья по-доброму шутили,
Чтоб день был полон света и добра.
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В этот день совсем не грех
Рассыпать повсюду смех,
Над народом подшутить,
Чтоб друзей развеселить.
Так что смейтесь дружно, люди.
Шутка пусть не злобной будет.
Пусть улыбка до ушей –
Хоть завязочки пришей!
1 апреля в странах мира
Всемирный День смеха не является официальным выходным днем, однако для дружеской шутки всегда можно найти свободную минуту.
Отметим, что многие народы мира отмечают его по-разному
Подробнее о том, как отмечают День дурака в разных странах мира, читайте на Фактах ICTV