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Факты / Lifestyle
Юлія Ляхова |

День смеха 2021: лучшие поздравления

1 апреля отмечается День смеха. Ежегодно в этот день все шутят и разыгрывают тех, кто рядом.

день сміху

Во всем мире люди поднимают себе и другим настроение, шутят и радуются в самый веселый и позитивный праздник в году.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем смеха 2021.

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***

Пожелания в День смеха:
Счастья, радости, успеха.
Пусть сбываются мечты.
Здоровья, мира, теплоты!

***

Пусть улыбки будут чаще,
А дорога жизни — слаще.
Пусть тоска уходит прочь,
Веселье будет день и ночь!

***

Скорей в День смеха улыбнись
Лишь для того, чтоб жить счастливо,
Ведь смех нам продлевает жизнь!
Нам нужно больше позитива!

***

Желаю, чтоб в День смеха вы забыли
Про трудности, заботы и дела.
Чтобы друзья по-доброму шутили,
Чтоб день был полон света и добра.

***

В этот день совсем не грех
Рассыпать повсюду смех,
Над народом подшутить,
Чтоб друзей развеселить.

Так что смейтесь дружно, люди.
Шутка пусть не злобной будет.
Пусть улыбка до ушей –
Хоть завязочки пришей!

1 апреля в странах мира

Всемирный День смеха не является официальным выходным днем, однако для дружеской шутки всегда можно найти свободную минуту.

Отметим, что многие народы мира отмечают его по-разному

Подробнее о том, как отмечают День дурака в разных странах мира, читайте на Фактах ICTV

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