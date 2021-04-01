1 апреля отмечается День смеха. Ежегодно в этот день все шутят и разыгрывают тех, кто рядом.

Во всем мире люди поднимают себе и другим настроение, шутят и радуются в самый веселый и позитивный праздник в году.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем смеха 2021.

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Пожелания в День смеха:

Счастья, радости, успеха.

Пусть сбываются мечты.

Здоровья, мира, теплоты!

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Пусть улыбки будут чаще,

А дорога жизни — слаще.

Пусть тоска уходит прочь,

Веселье будет день и ночь!

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Скорей в День смеха улыбнись

Лишь для того, чтоб жить счастливо,

Ведь смех нам продлевает жизнь!

Нам нужно больше позитива!

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Желаю, чтоб в День смеха вы забыли

Про трудности, заботы и дела.

Чтобы друзья по-доброму шутили,

Чтоб день был полон света и добра.

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В этот день совсем не грех

Рассыпать повсюду смех,

Над народом подшутить,

Чтоб друзей развеселить.

Так что смейтесь дружно, люди.

Шутка пусть не злобной будет.

Пусть улыбка до ушей –

Хоть завязочки пришей!

1 апреля в странах мира

Всемирный День смеха не является официальным выходным днем, однако для дружеской шутки всегда можно найти свободную минуту.

Отметим, что многие народы мира отмечают его по-разному

Подробнее о том, как отмечают День дурака в разных странах мира, читайте на Фактах ICTV