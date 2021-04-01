Первое упоминание о празднике сделал английский писатель Джон Обри в 1686 году, назвав его Праздником Дураков.

Десять лет спустя несколько жителей Лондона 1 апреля разыгрывали людей, предлагая посетить мойку львов.

В День смеха принято разыгрывать своих друзей и знакомых. Однако в некоторых странах подобными шутками занимаются лишь до полудня. Тех, кто продолжает шутки и после указанного времени называют апрельскими дураками.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем смеха в СМС и стихах.

Поздравление с Днем смеха в стихах

Сегодня будем улыбаться,

Смеяться громко и шутить.

День смеха — Первое апреля,

Пора друг друга веселить.

Пусть будут добрыми все шутки

И не обидят никого.

Всем чувства юмора желаем,

Нет ничего важней его!

***

В этот день совсем не грех

Рассыпать повсюду смех

И над кем-то подшутить,

Чтоб народ развеселить.

Так что смейтесь дружно, люди.

Шутка пусть не злобной будет,

Чтоб — улыбка до ушей,

Хоть завязочки пришей.

***

Мы с ума сойдем слегка,

Поваляем дурака,

Посмеемся тоже

И покорчим рожи.

И без этого — никак!

А кто против — сам дурак.

Знают все: в день смеха

Грусть-печаль — помеха!

***

Пусть ярким будет настроение,

Желаю радостных минут!

Пока вокруг царит веселье,

Смешинки в воздухе живут!

Желаю вам смеяться много,

Чтоб аж болели животы!

Всего вам светлого, смешного,

Улыбок, шуток, доброты!

***

Скорей в День смеха улыбнись

Лишь для того, чтоб жить счастливо,

Ведь смех нам продлевает жизнь!

Нам нужно больше позитива!

Давай смеяться, улыбаться,

Дарить добро, тепло и свет,

Чтоб этой жизнью наслаждаться

И без печалей жить сто лет!

***

Мы для 1 апреля

Приготовим шутки впрок,

Чтоб в День смеха

С нами каждый

От души смеяться мог.

Смехом, шуткой будем с вами

Жизнь друг другу продлевать,

Я желаю, чтобы каждый

Смог кого-то разыграть.

Я желаю, чтоб день смеха

Нам добавил позитива,

Чтобы каждый улыбался,

Чтобы каждый был счастливым.

***

Звонким смехом и улыбкой

Праздник все встречайте,

И друг друга вы с Днем смеха

Сегодня поздравляйте.

Чтоб с веселым настроением

Мы на жизнь смотрели,

Никакие беды нас,

Чтоб не одолели.

От болезней смех излечит

Лучше, чем лекарства,

Потому, что полон он

Витаминов счастья.

Смех прогонит с неба тучи,

Солнце засияет,

Я желаю, пусть у всех

Жизнь счастливой станет.

Календарь праздников 2021 года

В 2021 году отмечают много праздничных дат. Согласно календарю неофициальных праздников на 2021 год, в апреле будут отмечать не менее 14 интересных и необычных праздников.

Среди них Всемирный день здоровья (7 апреля), Международный день цирка (18 апреля), Международный день танца (29 апреля), а также ряд других праздников.