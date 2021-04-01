Dogecoin начал резко расти после твитта Илона Маска

Криптовалюта Dogecoin продолжает устанавливать новые рекорды. По состоянию на 1 апреля курс валюты впервые поднялся к отметке $0,56.

За сутки курс Dogecoin вырос на 6,42%. Такие данные обнародовал портал CoinDesk.

Монета начала расти сразу после заявления Илона Маска об отправке ее на Луну.

Dogecoin появился в 2013 году. Его разработчиками считают американцев Билли Маркуса и Джексона Палмера, которые использовали популярный интернет-мем с собакой охотничьей породы шиба-ину.

Цифровая монета неожиданно начала приобретать популярность благодаря вирусному названию. Когда на сайте Reddit написали о криптовалюте, многие пользователи заинтересовались покупкой.

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Недавно цена на криптовалюту Dogecoin рекордно выросла благодаря твитам миллиардера Илона Маска, рэпера Snoop Dogg и басиста группы Kiss Джина Симмонса.

Таким образом монета вошла в топ-10 криптовалют по рыночной стоимости.

Источник: CoinDesk