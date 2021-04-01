В выходные, 3 и 4 апреля, погода в Украине будет переменчивой: ожидаются дожди, мокрый снег, а на Юге рекордные +17.

В субботу, 3 апреля, синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом на всей территории Украины.

Температура воздуха на Юге страны будет достигать +10 +12, на градус ниже в восточных областях.

В Центре — от +8 до +10, на севере +7 +9.

В западных регионах холоднее всего — местами +6 +8.

В Киеве дождь и мокрый снег, ночью 0 +2, днем ​​до 9 градусов тепла.

В воскресенье, 4 апреля, прояснится только на северо-западе и севере Украины, на остальной территории — дожди, а температура немного повысится.

В южных регионах ожидается +15 +17, в восточных, северных и центральных — от +8 до +11, на Западе +7 +9.

В столице без осадков, ночью +3 +5, днем ​​+9 +11.

Погода в апреле 2021

По прогнозам Укргидрометцентра, погода в апреле 2021 не удивит температурными рекордами и большим количеством осадков.

В частности, средняя месячная температура ожидается +8 +11, что в пределах многолетних значений.

Количество осадков также будет обычным для второго весеннего месяца.