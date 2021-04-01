В выходные, 3 и 4 апреля, погода в Украине будет переменчивой: ожидаются дожди, мокрый снег, а на Юге рекордные +17.
В субботу, 3 апреля, синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом на всей территории Украины.
Температура воздуха на Юге страны будет достигать +10 +12, на градус ниже в восточных областях.
В Центре — от +8 до +10, на севере +7 +9.
В западных регионах холоднее всего — местами +6 +8.
В Киеве дождь и мокрый снег, ночью 0 +2, днем до 9 градусов тепла.
В воскресенье, 4 апреля, прояснится только на северо-западе и севере Украины, на остальной территории — дожди, а температура немного повысится.
В южных регионах ожидается +15 +17, в восточных, северных и центральных — от +8 до +11, на Западе +7 +9.
В столице без осадков, ночью +3 +5, днем +9 +11.
Погода в апреле 2021
По прогнозам Укргидрометцентра, погода в апреле 2021 не удивит температурными рекордами и большим количеством осадков.
В частности, средняя месячная температура ожидается +8 +11, что в пределах многолетних значений.
Количество осадков также будет обычным для второго весеннего месяца.