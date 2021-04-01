Новое поколение игровых консолей не изменяет “традициям” и в его начале мы видим ряд переизданий старых проектов.

Однако в апреле 2021 года релизы видеоигр наконец начнут набирать обороты и игроки должны увидеть проекты, которые раскроют потенциал нового поколения.

Конечно, никто пока не забывает о PlayStation 4, Xbox One и более старых ПК, потому и на них мы увидим немало интересных проектов.

Факты ICTV рассказывают о топ-3 новых видеоиграх, которые выйдут в апреле 2021 года.

Outriders

Если вы еще не устали от видеоигр жанра Looter-Shooter, то в начале апреля вас порадует Outriders.

Сюжет видеоигры расскажет о попытке человечества основать колонию на одной из пригодных планет. Годы поисков привели первопроходцев на планету Инох, которая должна стать их новым домом.

Однако во время экспедиции первопроходцы сталкиваются с аномалией, которая наделяет часть людей сверхъестественными способностями, но одновременно и провоцирует масштабную войну, которая продлится десятилетиями.

Игроки возьмут под контроль одного из первопроходцев, который по стечению обстоятельств оказался в будущем, но приобрел сверхспособности.

Всего в видеоигре будет четыре класса, каждый из которых будет иметь уникальные способности и ветви умений.

Основной фишкой видеоигры будет ее динамичность. Сидеть за укрытием — плохая идея, ведь только агрессивная игра будет вознаграждать игроков. Чем больше врагов падут от ваших рук и чем быстрее, тем быстрее будут перезаряжаться умения и тем больше сможет пережить персонаж.

Польская студия People Can Fly уже доказывала серией Painkiller, что может создавать невероятно динамичные видеоигры, в которых орды врагов кажутся бесконечными.

В Outriders будет возможность пройти кампанию вместе с двумя другими игроками. Конечно, чем больше персонажей — тем больше врагов и хаоса, который происходит вокруг.

Но лучше всего то, что в видеоигре будет доступна функция кросс-плея со всеми платформами, на которых она выйдет. То есть независимо от того, обновились ли вы до PlayStation 5 или Xbox Series X/S, или предпочитаете еще посидеть на старом поколении, или вообще предпочитаете ПК, вы сможете собрать компанию друзей и окунуться в огромную кампанию на 30-40 часов.

Конечно, после демо-версии трудно предположить, насколько интересной видеоигра будет после завершения основного сюжета, однако уже точно можно сказать, что вариативность каждого класса будет невероятной, а предметы будут лишь подчеркивать выбранный вами стиль игры.

Дата выхода: 1 апреля

Платформы: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, ПК

Oddworld Soulstorm

Переиздание видеоигры Oddworld: New ‘n’ Tasty! наконец получит продолжение под названием Oddworld Soulstorm, которое в свою очередь станет переосмыслением видеоигры 1998 года.

Главным героем по-прежнему выступит Эйб, который уже однажды спас представителей своей расы от Глукконов. Узнав о том, что его товарищей используют в качестве ингредиентов для нового напитка, он решает помешать производству.

Эйб будет путешествовать по различным локациям, выполненным в так называемом 2.5D, а основой игры останется смесь платформинга и пазла.

Только от игроков зависит, как они будут подходить к каждой преграде на их пути. Будут ли они искать возможность отвлечь охрану и преодолеть все ловушки вместе со своими товарищами, или использовать их как живое “мясо” для достижения цели.

По словам разработчиков, действия игроков будут определять финал, к которому Эйб приведет всех, кого он смог спасти во время своего путешествия.

Однако Oddworld Soulstorm не просто так называют переосмыслением оригинальной видеоигры. На этот раз у главного героя будет возможность создавать из различного барахла предметы, которые помогут в его миссии.

Самое интересное, что не только Эйб сможет ими пользоваться. При желании, он может снарядить ими освобожденных товарищей, которые будут помогать ему в бою.

Интересно увидеть, насколько изменится видеоигра после переосмысления, но если судить по оригиналу, она должна быть не менее интересной, чем первая часть.

А владельцы PlayStation 5 смогут сыграть в нее без дополнительной платы, если у них есть активная подписка PlayStation Plus.

Дата выхода: 6 апреля

Платформы: PlayStation 5, PlayStation 4, ПК

Returnal

Пожалуй, самой ожидаемой видеоигрой апреля станет Returnal, которая, по словам Sony, должна показать владельцам PlayStation 5, на какое качество они могут рассчитывать от будущих эксклюзивов на платформе.

Для разработчиков из Housemarque этот проект должен стать первым, где значительную роль будет играть сюжет.

История видеоигры расскажет об астронавте по имени Селена, которая оказалась на неизвестной планете в поисках источника неизвестного сигнала. Однако на ней будет происходить что-то странное. Главная героиня будет часто находить места из своего прошлого, которых не должно быть.

В общем, она будет пытаться разгадать, что же происходит на этой планете и что случилось с ней самой.

Но геймплей Returnal будет больше напоминать Rogue like-проекты. Это значит, что каждый раз, когда Селена будет умирать, планета будет меняться.

По словам разработчиков, за одно прохождение игроки могут увидеть далеко не все события, которые раскрывают сюжет.

Однако ради сюжета разработчики не отказались от Bullet Hell-геймплея, которым давно себя зарекомендовали. Даже несмотря на то, что игра будет от третьего лица, пришельцы, населяющие планету, будут атаковать игроков множеством разнообразных снарядов.

Однако и у Селены будет неплохой арсенал оружия, который будет меняться в зависимости от каждого прохождения, каждой смерти.

В лучших традициях Rogue like будут в Returnal и различные улучшения, которые будут меняться с каждым прохождением и сильно влиять на стиль игры.

После успеха Hades многие возлагают большие надежды на Returnal как новую сюжетную Rogue lite. И если судить по недавним эксклюзивам PlayStation, то игроков ждет что-то действительно невероятное.

Дата выхода: 30 апреля

Платформы: PlayStation 5

Фото: Square Enix, Oddworld, PlayStation

Видео: PlayStation Україна, IGN