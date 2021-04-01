Ровер Curiosity сделал селфи на фоне скалы Марса — NASA

Марсоход Curiosity, который уже почти 10 лет исследует поверхность красной планеты, впервые спустя долгое время прислал новый снимок.

Для этого ровер американского аэрокосмического агентства NASA использовал две камеры. Марсоход сделал селфи 4 марта 2021 года на фоне 6-метровой скалы Мон-Мерку на красной планете.

Одно из основных заданий ровера — провести полноценный анализ почв Марса и компонентов атмосферы. В начале марта ровер Curiosity приблизился к впечатляющему горному массиву, который назвали Мон-Мерку.

Команда NASA присваивает названия ориентирам на поверхности красной планеты, чтобы различать между собой камни, почвы и другие интересующие их геологические особенности.

Таким образом комический аппарат собрал 30-й образец горной породы с поверхности Марса возле скалы Мон-Мерку, который получил название Нонтрон.

Вода на Марсе

Ровер Curiosity нашел доказательства того, что на поверхности Марса есть вода. На склонах горы Шарп обнаружили самые большие отложения глины.

Одна из главных задач марсохода Curiosity — провести анализ компонентов почвы красной планеты. Таким образом команда NASA обнаружила глинистые минералы в двух образцах из кратера Гейла. Это подтверждает теорию о том, что ранее в кратере было значительное количество воды.

Фото: NASA, Unplash

Источник: NASA