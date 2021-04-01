Stack: Google запустил программу оцифровки документов

Google запустил программу, которая будет сканировать документы любого размера, систематизировать и хранить их в Google Drive. Онлайн-сервис называется Stack.
Выпустило эту программу экспериментальное подразделение компании Area 120. Идея создания Stack принадлежит соучредителю EdTech — стартапа Socratic (его Google купил в 2018-ом, — Ред.) Кристоферу Педрегалю.
Основные функции Stack:
- В первую очередь человеку нужно сфотографировать документ, который он хочет оцифровать. Затем Stack превращает его в PDF-файл, называет и предлагает категорию — стек для хранения.
- Также сервис извлекает из документа главную информацию, например об общей сумме к оплате на счетах или номер страхового полиса, по которому пользователь сможет быстро найти определенный файл. Это основное отличие программы от сканера Office Lens Microsoft.
- Кроме того, Stack может автоматически сохранять все оцифрованные документы на Google Drive. Если пользователь решит удалить приложение — все файлы останутся у него под рукой.
- В то же время доступ к документам можно дополнительно защитить с помощью сканирования лица или отпечатка пальца.
Сейчас программа Stack доступна только на Android-устройствах в США. Такой версии для iOS пока нет. Однако в компании Google отметили, что создадут ее, если у людей будет такая необходимость.
Google анонсировал новые функции смартфонов
Компания Google будет производить смартфоны со встроенной функцией измерения сердечного ритма и частоты дыхания. Это станет возможным благодаря искусственному интеллекту.
Чтобы воспользоваться возможностью измерения частоты сердцебиения, необходимо будет приложить палец к камере смартфона. Дыхание будет исчисляться с помощью видео — объектив будет фиксировать движения верхней части туловища.
Источник: TechCrunch