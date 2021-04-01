Stack: Google запустил программу оцифровки документов

Google запустил программу, которая будет сканировать документы любого размера, систематизировать и хранить их в Google Drive. Онлайн-сервис называется Stack.

Выпустило эту программу экспериментальное подразделение компании Area 120. Идея создания Stack принадлежит соучредителю EdTech — стартапа Socratic (его Google купил в 2018-ом, — Ред.) Кристоферу Педрегалю.

Основные функции Stack:

В первую очередь человеку нужно сфотографировать документ, который он хочет оцифровать. Затем Stack превращает его в PDF-файл, называет и предлагает категорию — стек для хранения.

Также сервис извлекает из документа главную информацию, например об общей сумме к оплате на счетах или номер страхового полиса, по которому пользователь сможет быстро найти определенный файл. Это основное отличие программы от сканера Office Lens Microsoft.

Кроме того, Stack может автоматически сохранять все оцифрованные документы на Google Drive. Если пользователь решит удалить приложение — все файлы останутся у него под рукой.

В то же время доступ к документам можно дополнительно защитить с помощью сканирования лица или отпечатка пальца.

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Сейчас программа Stack доступна только на Android-устройствах в США. Такой версии для iOS пока нет. Однако в компании Google отметили, что создадут ее, если у людей будет такая необходимость.

Google анонсировал новые функции смартфонов

Компания Google будет производить смартфоны со встроенной функцией измерения сердечного ритма и частоты дыхания. Это станет возможным благодаря искусственному интеллекту.

Чтобы воспользоваться возможностью измерения частоты сердцебиения, необходимо будет приложить палец к камере смартфона. Дыхание будет исчисляться с помощью видео — объектив будет фиксировать движения верхней части туловища.

Источник: TechCrunch