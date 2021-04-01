В 2021 году Пасха поздняя. Главный православный праздник приходится на 2 мая, но не стоит надеяться, что этот день порадует теплом, как и весь месяц.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, привычной для украинцев майской жары в этом году не будет.

– Солнце посылает на землю 94 волны. Не бывает 93 или 95. Это свои законы. Соответственно расчет волн идет от Пасхи, какого бы числа она не была. После Пасхи идет 5-я волна, 17-я волна, 33-я волна — это волны похолодания, – сказал он.

Это значит, что май будет прохладным, объяснил Горбань.

Синоптик также прогнозирует, что 2021 год будет неурожайным – худшим за последние семь лет.

Погода в апреле 2021

Апрель буже похожим на май. В первой декаде месяца солнечно, местами до +12, значительных осадков не ожидается.

Однако под конец будут наблюдаться резкие изменения, вплоть до заморозков.

Ночью температура может падать до -2 градусов. Подробный прогноз погоды на апрель 2021 — на Фактах ICTV.