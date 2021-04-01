Розыгрыши на первое апреля для друзей — 5 идей

1 апреля украинцы отмечают Всемирный день дурака или День смеха. В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых или подшучивать над ними.

К тому же, сейчас во всей Украине продолжается карантин, поэтому поднять настроение близкому человеку — это замечательный поступок.

Однако обратите внимание, что от розыгрыша должно быть весело всем, а не только исполнителю. Главное правило первоапрельских шуток — не обидеть человека.

Факты ICTV собрали для своих читателей 5 оригинальных идей, как разыграть друга на карантине.

Песня в радиоэфире

Этот розыгрыш больше подойдет для вашей второй половинки. Попросите кого-то из друзей позвонить вашей девушке и представиться диджеями радиостанции.

У них сейчас в прямом эфире романтическая рубрика, и вот они набрали случайный номер, попали на нее — и теперь она должна исполнить песню своему парню. Подчеркните, что отказываться очень некрасиво, ведь ее уже слушают тысячи людей.

Кто сильнее

Если вам уже надоело сидеть дома, а соседи на время карантина стали вашими лучшими друзьями, устройте для них небольшой розыгрыш.

Возьмите длинную веревку и привяжите противоположные в коридоре двери веревками друг к другу и постучите в обе двери. Пусть померяются силами. Однако такой пранк стоит устраивать, если вы хорошо знакомы со своими соседями и уверены, что в дальнейшем проблем не возникнет.

Новый рабочий стол

Если ваш друг не расстается с компьютером, сделайте скриншот его рабочего стола. Сохраните изображение в файл и откройте в программе просмотра изображений. Наслаждайтесь тем, как ваш друг попробует открыть меню Пуск или кликнуть на ярлык.

Адекватная реакция

Подобные розыгрыши становятся все популярнее в Tik-Tok. Суть заключается в том, чтобы предстать перед своим знакомым в необычном образе и снять его реакцию на видео. Например, можно сделать себе окровавленное лицо, создать в соседней комнате грохот и выбежать в таком виде к знакомому.

Англоязычный друг

Найдите человека, который отлично или хорошо знает английский язык и попросите сказать на английском следующие слова:

Я один мяч

Я две пиццы

Голубая вода

По статистике, 99,9% людей только что попытались это сделать. День смеха — прекрасный праздник, который принесет удовольствие всем знакомым и близким.

Календарь праздников на апрель

Согласно календарю праздников на апрель, второй месяц весны изобилует профессиональными праздниками и социально-важными датами.

Однако украинцам не нужно рассчитывать на дополнительные выходные в апреле, поскольку они будут в самый теплый месяц весны — в мае.