2 апреля отмечают день ангела Максима. Имя латинского происхождения и означает — максимус (самый большой).
Максим — энергичный парень, который способен храбро отстаивать свое мнение. Именинник постоянно открыт в общении. Он дружелюбный и всегда готов оказать помощь.
Максим верный муж и отец. Он любит общаться с детьми. Охотно водит их в детский сад и на прогулки, читает им сказки и помогает делать уроки.
Именинник никогда не ставит перед собой цель — сделать карьеру, однако, увлекшись каким-нибудь делом, может добиться значительных результатов.
Мужчины с таким именем успешно работают строителями, кузнецами, фотокорреспондентами, учителями и даже политиками.
Факты ICTV приготовили лучшие поздравления с днем ангела Максима, чтобы вы могли порадовать дорогих вам людей с таким именем.
Поздравление с Днем ангела Максима:
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Именинник наш Максим
Как всегда неотразим!
Обаятелен, умен,
Столько качеств важных в нём!
Вот, что необходимо
Пожелать Максиму:
Покорять вершины и менять машины,
Путешествовать по миру, хорошую квартиру,
Любви взаимной, дороги жизни длинной.
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У Максима-Макса именинный день!
Слов не говорим пустую дребедень,
Хвалим ум, вес, рост, слова, дела его,
И желаем, Макс, всего-всего-всего:
Джип, кабриолет, домов, коттеджей, вилл,
Подвигом своим весь мир чтоб удивил;
Премий, и чинов, и званий, и наград!
Дружбе и любви чтоб ты всегда был рад!
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С днём ангела, Максим, тебя поздравляем,
Здоровья крепкого и счастья тебе желаем,
Пусть все тревоги уйдут, позабудутся,
Пусть все мечты заветные сбудутся.
Пусть будет жизнь, как родниковая вода,
Пусть совесть будет всегда чиста,
Пусть будет долгой – долгой жизнь,
На виражах судьбы крепче держись.
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Максим, желаю счастья максимум,
Любви тебе и много радости,
Твоим желаньям — исполняться,
Твоей удаче – улыбаться.
Желаю счастья безграничного,
И поведения приличного,
Ведь твой день ангела пришел,
Пускай от яств ломится стол!
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Церковный календарь на апрель
С 1 по 30 апреля продлится многодневный Великий пост. Во время него нельзя употреблять рыбу и морепродукты, мясо и продукты животного происхождения.
7 апреля верующие празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы, 24 апреля будет Лазарева суббота, а 25 апреля — Вербное воскресенье.
Детальный церковный календарь на апрель 2021 — смотрите на Фактах ICTV.