2 апреля отмечается День ангела Сергея. Мужчины с этим именем празднуют именины 63 раза в год.

По одной из версий, это имя имеет римские корни и означает знатный, человек высокого происхождения. По другой, в переводе с латинского означает слуга Бога.

Сергеи обычно очень активны, легко находят общий язык с окружающими. Однако они очень впечатлительны, что может быть минусом, поскольку все близко воспринимают к сердцу.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках с Днем ангела Сергея.

Поздравления с Днем ангела Сергея в СМС

Тебя зовут Сергеем не напрасно,

Ты уважаем, грозен и велик.

Пускай, Сережа, сказочное счастье

В твой День ангела душу веселит.

Тебе желаю радости, здоровья.

Пусть жизнь твою судьба убережет.

Желаю встреч удачных, свежих, новых,

Пусть в жизни ждет признание, почет.

***

Бываешь ты характером всех строже,

Бываешь, в тот же час, и очень мил!

Но все же в мире лучше нет Сережи,

Сердца многих людей ты покорил!

Пусть все мечты сбываются, Сергей,

Улыбчив будь всегда и всем открытый!

Счастливой станет жизнь пусть поскорей,

Притягивай удачу, как магнитом!

***

Ты привык проблем искать решения,

На других не сваливать дела.

Скажем мы без преувеличения,

Что душа твоя ко всем добра.

И в день ангела святой молитвой

Обратимся к небесам скорей.

Будут пусть, Сергей, тебе открыты

Все дороги и сердца людей.

***

Есть в имени Сергей покой и сила,

Достоинство — и это не отнять.

Оно и благозвучно, и красиво.

В день именин хочу вот что сказать.

Оригинальной я, Сергей, не буду,

Тебе всех благ сегодня пожелав.

Храни, прошу, как в детстве, веру в чудо,

Заветное желанье загадав.

Поздравление с Днем ангела Сергея в открытках

Календарь праздников на апрель 2021

Второй месяц весны изобилует разнообразными профессиональными праздниками и социально важными датами, но на дополнительные выходные в апреле рассчитывать не стоит.

Ознакомиться с календарем праздников на апрель 2021 года можно в материале Фактов ICTV.