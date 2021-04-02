Весенний маникюр 2021 на короткие ногти (ФОТО)

Короткие ногти — это всегда стильно и актуально. Большое внимание в весеннем маникюре 2021 уделяют как нежным, так и ярким цветам, которые удачно перекликаются с красками природы.
В этом году особую популярность приобретают все оттенки синего, техника nail-art с фольгой и омбре.
Так каким должен быть идеальный весенний маникюр гель-лаком на короткие ногти — смотрите в материале Фактов ICTV.
Цветочный бум
Для весеннего маникюра 2021 характерный цветочный дизайн, который является уместным в этот период года.
Главное — не отступать от палитры природы, ведь неправильно подобранные цвета, которые не присущи тому или иному растению, могут испортить ваш замысел.
Пастельные цвета
Нежный маникюр на короткие ногти создаст ощущение легкости в вашем образе. В тренде этой весной будут пастельные цвета, особенно с использованием техники омбре.
Кстати, такой красивый маникюр на короткие ногти выглядит очень элегантно, поэтому выбрав именно такой вариант, вы не прогадаете.
Красочность и nail-art с фольгой
Красочность — то, с чем ассоциируется цветущее время года. Весенний маникюр 2020 характерен использованием в дизайне ярких и контрастных цветов.
С помощью фольги можно создать целую палитру цветов на ваших ногтях. Такое решение выглядит празднично и каждый день будет предоставлять вам хорошее настроение.
Синий тренд
Все оттенки синего вошли в моду этой весной. Поэтому здесь можно удачно экспериментировать и выбрать свой идеальный маникюр.
Красная пантера
Если же нежность вам не по душе, то в трендах маникюра 2020 предлагается экстремально горячий цвет — красный.
Такой выбор делают только уверенные в себе женщины, которые не боятся быть в центре внимания и точно знают, чего они хотят.
Выглядеть на высоте может любая женщина, если удачно подобрать свой стиль. Помните, что красивый весенний маникюр на короткие ногти всегда дополнит ваш образ и сделает его ярким и свежим.
К слову, Факты ICTV подобрали лучшие идеи маникюра 8 марта.