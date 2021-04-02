Пасху в 2021 году будут отмечать в мае. Этот праздник является переходным и не имеет постоянной точной даты празднования.

Это связано с тем, что по церковному уставу день высчитывают на основании солнечного и лунного календарей. Также учитываются отдельные требования: праздник должен приходиться на воскресенье, отмечаться после иудейской Пасхи и после первого полнолуния.

Пасха или Светлое Христово Воскресение — самый уважаемый христианский праздник, который отмечается в честь победы над смертью Иисусом Христом.

Христиане восточного обряда Пасху в 2021 году будут праздновать 2 мая. Христиане западного обряда будут отмечать этот ее раньше — 4 апреля. Кроме того, перед Пасхой принято придерживаться строгого Великого поста в течение 40 дней. В 2021 году с 15 марта по 1 мая.

Церковные праздники в апреле

В календаре церковных праздников на апрель 2021 — Благовещение Пресвятой Богородицы, Лазарева суббота и Вербное воскресенье. Также с 26 апреля по 2 мая 2021 продлится Страстная неделя.

Кроме того, в апреле выпадет две Родительские субботы — дни, когда верующие поминают умерших родственников.