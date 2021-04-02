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Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Когда украинцы смогут свободно путешествовать по миру — Кулеба

Поездки за границу полностью восстановятся только после окончания кампании вакцинации в Украине и мире, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба

Кулеба также сообщил, что Министерство иностранных дел, совместно с ЕС работает над тем, чтобы сделать новую среду путешествий максимально доступной для украинцев, но главным приоритетом сейчас является вакцинация.

— Полноценные международные поездки не будут восстановлены, пока не будет завершена вакцинация и пока пандемия будет не взята под контроль, — отметил министр.

Кулеба также подчеркнул, что в Украине вакцины от коронавируса являются предметом дефицита.

Вакцинация в Украине

Вакцинация в Украине движется очень медленно, эксперты отмечают, что такими темпами кампания у нас растянется на годы.

Сейчас в очереди на иммунизацию ждет 400 тыс. украинцев, а за немногим более месяца иммунизировали лишь около 268 тыс. человек.

Источник: Kyiv Post

Фото: УНИАН

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