На 3 апреля приходится немало интересных праздников. Факты ICTV подготовили подборку самых важных праздников 3 апреля, а также приметы и запреты на этот день.
3 апреля — какой сегодня праздник
3 апреля отмечается Всемирный день вечеринки, День рождения телефона и День рождения шрих-кода. По поводу Всемирного дня вечеринки во многих странах принято устраивать массовые гуляния с песнями и танцами. Цель — научить людей больше радоваться и развлекаться.
Также в этот день верующие чествуют епископа Кирилла Катанского, который жил на Сицилии в 1-2 веках. Считалось, что на Кирилла Катаника (народное название праздника) нельзя смотреть на небо, чтобы не увидеть падающую звезду. Такой знак предвещал несчастье.
Именины 3 апреля
3 апреля именины отмечают: Кирилл, Яков, Федор, Филимон, Фома.
Приметы на 3 апреля
- гроза предвещает хороший урожай;
- если цветет мать-и-мачеха, в ближайшее время будет потепление;
- появление комаров сигнализирует об улучшении погоды;
- ясная ночь — еще будут морозы.
Что нельзя делать 3 апреля
- смотреть в небо;
- делать крупные покупки — они могут оказаться неудачными.
Праздники в апреле
Второй месяц весны предусматривает немало интересных праздников. В частности, в апреле отмечают Международный день интернета, Всемирный день здоровья, Международный день танца и тому подобное.
Смотрите подробный календарь праздников на апрель 2021, чтобы не пропустить важную дату.