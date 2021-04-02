На 3 апреля приходится немало интересных праздников. Факты ICTV подготовили подборку самых важных праздников 3 апреля, а также приметы и запреты на этот день.

3 апреля — какой сегодня праздник

3 апреля отмечается Всемирный день вечеринки, День рождения телефона и День рождения шрих-кода. По поводу Всемирного дня вечеринки во многих странах принято устраивать массовые гуляния с песнями и танцами. Цель — научить людей больше радоваться и развлекаться.

Также в этот день верующие чествуют епископа Кирилла Катанского, который жил на Сицилии в 1-2 веках. Считалось, что на Кирилла Катаника (народное название праздника) нельзя смотреть на небо, чтобы не увидеть падающую звезду. Такой знак предвещал несчастье.

Именины 3 апреля

3 апреля именины отмечают: Кирилл, Яков, Федор, Филимон, Фома.

Приметы на 3 апреля

гроза предвещает хороший урожай;

если цветет мать-и-мачеха, в ближайшее время будет потепление;

появление комаров сигнализирует об улучшении погоды;

ясная ночь — еще будут морозы.

Что нельзя делать 3 апреля

смотреть в небо;

делать крупные покупки — они могут оказаться неудачными.

Праздники в апреле

Второй месяц весны предусматривает немало интересных праздников. В частности, в апреле отмечают Международный день интернета, Всемирный день здоровья, Международный день танца и тому подобное.

Смотрите подробный календарь праздников на апрель 2021, чтобы не пропустить важную дату.