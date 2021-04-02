2 апреля по церковному календарю отмечают День ангела Светланы. Это имя имеет древнегреческие корни, и его трактуют как светлая, сияющая, чистая.
День ангела Светланы празднуют в дни чествования Святой мученицы Фотинии — 26 февраля, 2 апреля и 16 ноября. В эти дни в церкви молитвенно вспоминают святую самарянку Фотинию, которая была ученицей Иисуса Христа и смело проповедовала Евангелие в разных странах мира.
По характеру именинницы очень яркие и активные личности. Они стремятся всегда и везде успевать. Однако Светланы легко подвергаются негативному воздействию.
Кроме того, женщины с таким именем очень заботливые жены и мамы. Они дружелюбны и имеют хорошие отношения со всеми родственниками.
На работе Светлана постоянно достигает успехов. Часто в ее жизни увлечение становится работой. Ведь через увлечения именинница открывает свой потенциал и силу характера.
Факты ICTV собрали красивые поздравления в стихах и ярких открытках — выбирай и поздравляй всех знакомых Светочек.
Поздравления с днем ангела Светланы в картинках
Поздравления с днем ангела Светланы в стихах
***
Поздравляю, дорогая моя Света!
И пожелать хочу, чтобы жизнь твоя
Приносила много радости и света,
Пусть дарят счастье тебе дети, муж, друзья!
И пусть тебе всегда удача улыбается,
За что бы не решилась взяться ты,
Пусть, как задумала, так все и получается,
И все исполнятся желания и мечты!
***
С Днем Ангела, Светлана!
Пожелаем без обмана,
Чтобы в жизни все срослось,
Что хотелось — то сбылось.
Чтобы недруги зачахли,
Чтоб цветы весною пахли.
В доме был уют, тепло,
Будь счастливой всем назло.
Бизнес точно шел чудесно,
Жить чтоб было интересно,
А мужчина-идеал
На руках тебя таскал.
Светочка, твои подруги
Ценят все твои заслуги.
Чтоб поздравить нам тебя,
Стих писали мы любя!
***
Днем ли, ночью, спасибо судьбе,
Что досталось на счастье тебе,
Как награда от теплого лета,
Имя нежное, легкое — Света.
Согревай всех улыбкой своей.
Оправдай имя светлое эта.
Пронеси до скончания дней
Теплоту уходящего лета!
Ты прекрасна душой молодой!
Именины, Светлана, твои —
Гимн спокойной и ясной любви.
Талисман заветный твой,
Пусть подарит удачу, покой.
***
У тебя в нашем сложном мире
Самое светлое имя!
А еще, Светка, кстати,
У тебя самый яркий характер!
А еще, Светик наш семицветик,
Ты – как свежий красивый букетик!
Оставайся такой, умоляю!
И с Днем Ангела я поздравляю!
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