PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

День ангела Татьяны: лучшие поздравления в СМС и открытках

День ангела Татьяны празднуют несколько раз в год. Одним из таких является 3 апреля.

День ангела Татьяны: лучшие поздравления в СМС и открытках

Имя Татьяна имеет древнегреческое происхождение и переводится как основательница.

Обладательницы этого имени имеют искренний характер и готовы прийти на помощь.

В то же время, Татьяны всегда достаточно эмоциональны, поэтому могут постоять не только за себя, но и своих близких. Они практичные, принципиальные и пытаются быть лидерами.

Святой покровительницей всех девушек и женщин с этим именем является древнеримская великомученица Татьяна.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках с днем ​​ангела Татьяны.

Поздравление с днем ангела Татьяны в СМС

С Днем Татьяны поздравляю!

От души тебе желаю

Не грустить и не болеть

С каждым днем лишь хорошеть!

***

В Татьянин день тебя я поздравляю!

Счастливой быть всегда тебе желаю.

Пусть ангел век твой бережно хранит

От всех невзгод, печалей и обид.

***

Моя прекрасная Татьяна,

Желаю счастья без изъяна,

Приятных для души моментов

И небывалых комплиментов!

Читайте
Календарь праздников на апрель 2021 года

Поздравление с днем ангела Татьяны в открытках

з днем ангела тетяни

день ангела тетяни привітання

день ангела тетяни картинки

з днем ангела тетяни листівки

привітання з днем ангела тетяни в листівках

Католическая Пасха 2021

4 апреля католики отметят Пасху 2021.

В этом году праздник будут отмечать почти на месяц раньше православного. У христиан восточного обряда Светлое Христово Воскресение будет 2 мая.

Об историях и традициях Католической Пасхи 2021 читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Pexels

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка