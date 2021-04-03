День ангела Татьяны празднуют несколько раз в год. Одним из таких является 3 апреля.

Имя Татьяна имеет древнегреческое происхождение и переводится как основательница.

Обладательницы этого имени имеют искренний характер и готовы прийти на помощь.

В то же время, Татьяны всегда достаточно эмоциональны, поэтому могут постоять не только за себя, но и своих близких. Они практичные, принципиальные и пытаются быть лидерами.

Святой покровительницей всех девушек и женщин с этим именем является древнеримская великомученица Татьяна.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках с днем ​​ангела Татьяны.

Поздравление с днем ангела Татьяны в СМС

С Днем Татьяны поздравляю!

От души тебе желаю

Не грустить и не болеть

С каждым днем лишь хорошеть!

***

В Татьянин день тебя я поздравляю!

Счастливой быть всегда тебе желаю.

Пусть ангел век твой бережно хранит

От всех невзгод, печалей и обид.

***

Моя прекрасная Татьяна,

Желаю счастья без изъяна,

Приятных для души моментов

И небывалых комплиментов!

Читайте Календарь праздников на апрель 2021 года

Поздравление с днем ангела Татьяны в открытках

Католическая Пасха 2021

4 апреля католики отметят Пасху 2021.

В этом году праздник будут отмечать почти на месяц раньше православного. У христиан восточного обряда Светлое Христово Воскресение будет 2 мая.

Об историях и традициях Католической Пасхи 2021 читайте в материале Фактов ICTV.