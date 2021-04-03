День ангела Татьяны празднуют несколько раз в год. Одним из таких является 3 апреля.
Имя Татьяна имеет древнегреческое происхождение и переводится как основательница.
Обладательницы этого имени имеют искренний характер и готовы прийти на помощь.
В то же время, Татьяны всегда достаточно эмоциональны, поэтому могут постоять не только за себя, но и своих близких. Они практичные, принципиальные и пытаются быть лидерами.
Святой покровительницей всех девушек и женщин с этим именем является древнеримская великомученица Татьяна.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках с днем ангела Татьяны.
Поздравление с днем ангела Татьяны в СМС
С Днем Татьяны поздравляю!
От души тебе желаю
Не грустить и не болеть
С каждым днем лишь хорошеть!
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В Татьянин день тебя я поздравляю!
Счастливой быть всегда тебе желаю.
Пусть ангел век твой бережно хранит
От всех невзгод, печалей и обид.
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Моя прекрасная Татьяна,
Желаю счастья без изъяна,
Приятных для души моментов
И небывалых комплиментов!
Поздравление с днем ангела Татьяны в открытках
Католическая Пасха 2021
4 апреля католики отметят Пасху 2021.
В этом году праздник будут отмечать почти на месяц раньше православного. У христиан восточного обряда Светлое Христово Воскресение будет 2 мая.
Об историях и традициях Католической Пасхи 2021 читайте в материале Фактов ICTV.