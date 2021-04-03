На 4 апреля приходится немало интересных праздников, в частности всемирных. Факты ICTV подготовили подборку самых важных праздников на 4 апреля, предсказания и предостережения на этот день.
4 апреля — какой сегодня праздник
4 апреля в мире отмечают День геолога, Всемирный день моркови, День витамина С, Международный день бродячих животных и Всемирный день крысы.
Во многих странах 4 апреля — День интернета, а также неофициальный праздник — День веб-мастера.
Дата выбрана не случайно, ведь цифры 4.04 напоминают ошибку 404 (Страница не найдена), имеющую прямое отношение к работе веб-мастеров.
4 апреля по церковному календарю — Крестопоклонная неделя, третья неделю Великого Поста, священномученика Василия, пресвитера Анкирского.
Именины 4 апреля
4 апреля день ангела отмечают: Василиса, Василий, Сергей, Таисия, Полина, Дарья, София.
Приметы на 4 апреля
- Облака синие — будет теплый дождь.
- Снег 4 апреля сошел, и на этом месте начала появляться паутинка — урожай будет небогатым.
Что нельзя делать 4 апреля
- Выносить мусор со двора, поскольку можно навлечь беду.
- Также в этот день нельзя стирать, ведь люди говорили, что с помощью вывешенных во дворе вещей в дом может залезть всякая нечисть.
- Злоупотреблять блюдами из мяса.
Церковные праздники в апреле
Второй месяц весны предусматривает немало важных церковных дат. В частности, в апреле отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы, Родительскую субботу, Вербное воскресенье, начало Страстной недели тому подобное.
Смотрите подробный календарь церковных праздников на апрель в материале Фактов ICTV.