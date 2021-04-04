5 апреля отмечают День ангела Сергея. Имя латинского происхождения и пришло к нам от родового римского имени Sergius — высокий, ясный, почтенный.
Неудивительно, что это имя достаточно распространенное, и есть много святых покровителей с ним — Сергей Печерский, Сергий Петроградский, Сергий Радонежский.
Сергей энергичный человек, какой способен сопереживать и понимать человека. В работе именинник очень добросовестный и ответственный. Он всегда выполняет свои обещания и любит помочь.
Сережа чаще всего увлекается музыкой и кино. Он всегда активный участник в художественной самодеятельности. Поэтому парни с этим именем часто становятся актерами, композиторами или художниками.
Не забывает Сережка о своих родных и близких. Он заботливый в отношениях со своими родителями. Кроме того, он ни в коем случае не обидит своего друга или товарища.
Касательно второй половинки, то Сереже нравятся спокойные и ласковые женщины. Он всегда готов помочь любимой в хозяйственных делах по дому.
Именинник не любитель громких посиделок, но с удовольствием отмечает календарные праздники и дни рождения. Поэтому подарите Сереже оригинальную мужскую картинку или стихотворение от Фактов ICTV — ему точно понравится.
***
Привет, Серега, с днем ангела, дружище,
Желаю я, чтобы сюрпризы год принес,
Здоровья, сил, большой удачи в жизни,
Пусть будет приключений целый воз.
Не знать с финансами проблем тебе желаю,
Любви желаю самой чистой и большой,
Будь счастлив, всей душою поздравляю,
Пусть будет женщина любимая с тобой.
***
***
Сергей, хочу я пожелать,
Чтоб ты почаще улыбался,
Чудес тебе! Не горевать!
Добиться чтоб всего старался,
Ведь твой день ангела пришел,
А, значит, с ним и вдохновенье.
Ты усади гостей за стол —
И ждет огромное везенье!
***
***
Желаю в именины я, Сергей,
Тебе побольше преданных друзей,
Хорошим человеком оставаться,
Счастливым быть и чаще улыбаться.
Хочу тебе здоровья пожелать,
Не стоит ни о чем переживать.
Желаю много в жизни я побед,
Прожить на свете сто счастливых лет!
***
***
Сергей, желаю счастья море,
Пускай не будет в жизни горя,
Пускай сопутствует успех,
Чтоб был ты, друг, счастливей всех!
Пускай удача рядом будет,
И только искренние люди,
Хочу здоровья пожелать,
И никогда не унывать!
Календарь церковных праздников на апрель
В апреле отмечаем много важных церковных дат, в том числе Великий пост, Вербное воскресенье и Благовещение Пресвятой Богородицы.
Детальный календарь церковных праздников на апрель 2021 смотрите на Фактах ICTV.