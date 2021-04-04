5 апреля отмечают День ангела Сергея. Имя латинского происхождения и пришло к нам от родового римского имени Sergius — высокий, ясный, почтенный.

Неудивительно, что это имя достаточно распространенное, и есть много святых покровителей с ним — Сергей Печерский, Сергий Петроградский, Сергий Радонежский.

Сергей энергичный человек, какой способен сопереживать и понимать человека. В работе именинник очень добросовестный и ответственный. Он всегда выполняет свои обещания и любит помочь.

Сережа чаще всего увлекается музыкой и кино. Он всегда активный участник в художественной самодеятельности. Поэтому парни с этим именем часто становятся актерами, композиторами или художниками.

Не забывает Сережка о своих родных и близких. Он заботливый в отношениях со своими родителями. Кроме того, он ни в коем случае не обидит своего друга или товарища.

Касательно второй половинки, то Сереже нравятся спокойные и ласковые женщины. Он всегда готов помочь любимой в хозяйственных делах по дому.

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Именинник не любитель громких посиделок, но с удовольствием отмечает календарные праздники и дни рождения. Поэтому подарите Сереже оригинальную мужскую картинку или стихотворение от Фактов ICTV — ему точно понравится.

***

Привет, Серега, с днем ангела, дружище,

Желаю я, чтобы сюрпризы год принес,

Здоровья, сил, большой удачи в жизни,

Пусть будет приключений целый воз.

Не знать с финансами проблем тебе желаю,

Любви желаю самой чистой и большой,

Будь счастлив, всей душою поздравляю,

Пусть будет женщина любимая с тобой.

***

***

Сергей, хочу я пожелать,

Чтоб ты почаще улыбался,

Чудес тебе! Не горевать!

Добиться чтоб всего старался,

Ведь твой день ангела пришел,

А, значит, с ним и вдохновенье.

Ты усади гостей за стол —

И ждет огромное везенье!

***

***

Желаю в именины я, Сергей,

Тебе побольше преданных друзей,

Хорошим человеком оставаться,

Счастливым быть и чаще улыбаться.

Хочу тебе здоровья пожелать,

Не стоит ни о чем переживать.

Желаю много в жизни я побед,

Прожить на свете сто счастливых лет!

***

***

Сергей, желаю счастья море,

Пускай не будет в жизни горя,

Пускай сопутствует успех,

Чтоб был ты, друг, счастливей всех!

Пускай удача рядом будет,

И только искренние люди,

Хочу здоровья пожелать,

И никогда не унывать!

Календарь церковных праздников на апрель

В апреле отмечаем много важных церковных дат, в том числе Великий пост, Вербное воскресенье и Благовещение Пресвятой Богородицы.

Детальный календарь церковных праздников на апрель 2021 смотрите на Фактах ICTV.