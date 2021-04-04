Католическая Пасха 2021 — лучшие поздравления в открытках

4 апреля 2020 года католики всего мира празднуют светлое Воскресение Иисуса Христа.
Западные христиане отмечают Пасху целую неделю, в течение которой ходят в костелы, слушают богослужения и смотрят уличные представления на религиозные темы.
В само же пасхальное воскресенье католики ходят в гости, поздравляют друг друга песнями. Символ католической Пасхи — крашенные яйца. С ними связано немало традиций.
В день светлого Воскресения Иисуса не забудьте поздравить своих знакомых и пожелать им всего самого наилучшего.
Для этого сайт Факты ICTV подготовил лучшие открытки для поздравления с католической Пасхой.
Православная Пасха
В этом году православная Пасха будет праздноваться поздно.
Она выпадает на 2 мая 2021 года.
Подробнее о праздниках смотрите в церковном календаре на 2021 год.