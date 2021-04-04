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Факты / Lifestyle
Людмила Грубник |

Католическая Пасха — поздравление в открытках

4 апреля 2020 года католики всего мира празднуют светлое Воскресение Иисуса Христа.

Католическая Пасха — поздравление в открытках

Западные христиане отмечают Пасху целую неделю, в течение которой ходят в костелы, слушают богослужения и смотрят уличные представления на религиозные темы.

В само же пасхальное воскресенье католики ходят в гости, поздравляют друг друга песнями. Символ католической Пасхи — крашенные яйца. С ними связано немало традиций.

В день светлого Воскресения Иисуса не забудьте поздравить своих знакомых и пожелать им всего самого наилучшего.

Для этого сайт Факты ICTV подготовил лучшие открытки для поздравления с католической Пасхой.

Католическая Пасха 2021 — лучшие поздравления в открытках

Католическая Пасха 2021 — лучшие поздравления в открытках

Католическая Пасха 2021 — лучшие поздравления в открытках

Католическая Пасха 2021 — лучшие поздравления в открытках

Католическая Пасха 2021 — лучшие поздравления в открытках

Католическая Пасха 2021 — лучшие поздравления в открытках

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Православная Пасха

В этом году православная Пасха будет праздноваться поздно.

Она выпадает на 2 мая 2021 года.

Подробнее о праздниках смотрите в церковном календаре на 2021 год.

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