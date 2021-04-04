Ежегодно праздник 4 апреля отмечают мастера, чья работа напрямую связана с компьютерной техникой и интернетом.

День веб-мастера является неофициальным, однако хорошо известным праздником в кругу интернет-специалистов.

Лучшие поздравления с Днем веб-мастера в СМС читайте на Фактах ICTV.

Поздравление с Днем веб-мастера

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Поздравляю с Днем веб-мастера! Желаю четко поставленных задач и быстрого воплощения самых замысловатых идей. Желаем, чтоб все данные передавались без потерь, а разрывы на линии были так редки, что все считали бы их просто мифом.

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Поздравляю с Днем веб-мастера и желаю потрясающих идей, замечательного настроения, невероятных успехов, творческих задумок, блестящих побед, грандиозных планов, верной удачи, отменной работы и личного благополучия.

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Поздравляю с Днем веб-мастера! Желаю четко поставленных задач и быстрого воплощения самых замысловатых идей. Скоростного интернета, великолепного зрения, усидчивости, интересных заказов и большой востребованности!

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Дорогой веб-мастер, поздравляю тебя, повелителя кабелей и вай-фая с профессиональным праздником! Скоростного интернета, хороших заказов, успехов и отменного зрения!

Праздники в апреле

В полном календаре праздников на апрель 2021 собраны интересные даты и профессиональные праздники.

Кроме веб-мастеров, также в апреле поздравляют секретарей и психологов.

Международный день секретаря приходится на 21 апреля, а Всеукраинский день психолога — на 23 апреля.